DIRETTA NAPOLI PISTOIA: SFIDA SALVEZZA!

Nervi tesissimi nella diretta Napoli Pistoia, che alle ore 12:00 di domenica 2 marzo rappresenta il lunch match nella 20^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: una partita di fondamentale importanza per entrambe le squadre, che occupano le ultime due posizioni della classifica e che dunque non possono fare altro che vincere per sperare in una salvezza che si è fatta immediatamente complicata. La GeVi, partita con undici sconfitte consecutive e considerata spacciata da molti, ha poi avuto il modo di riprendersi in grande stile: in casa ha cambiato passo e ha finalmente vinto anche in trasferta, ma prima della sosta ha perso male sul parquet di Venezia.

È messa peggio Pistoia, fanalino di coda del campionato: la vittoria contro Varese con annessa grande rimonta aveva illuso, la Estra non vi ha saputo dare continuità e il ko interno contro Scafati, arrivato al fotofinish, è stato assolutamente sanguinoso per una squadra che, come abbiamo detto in più di un’occasione, ha più che altro un problema di gestione “dall’alto” che deve provare a risolvere. Nella diretta Napoli Pistoia dunque sono in palio punti vitali per la permanenza in Serie A1, vedremo cosa ci racconterà il parquet del PalaBarbuto.

COME VEDERE LA DIRETTA NAPOLI PISTOIA IN STREAMING VIDEO TV

Non ci sarà diretta tv per Napoli Pistoia, quindi la partita di Serie A1 potrà essere seguita su DAZN: sarà una visione in diretta streaming video potendo utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA NAPOLI PISTOIA: VIETATO SBAGLIARE

Approcciandoci alla diretta Napoli Pistoia possiamo dire che queste due squadre potrebbero retrocedere a braccetto in Serie A2: allo stato attuale dell’arte sarebbe effettivamente così, le speranze risiedono nel fatto che alcune avversarie non stanno facendo troppo meglio e che questo campionato livellato ha concesso più di un’occasione per risalire la corrente, tanto che appunto Napoli partita 0-11 si trova incredibilmente ancora in lotta per la permanenza in A1 e soprattutto adesso non si parlerebbe più di miracolo. Resta il fatto che la situazione è tutt’altro che semplice o anche solo positiva: oggi al PalaBarbuto è davvero vietato sbagliare.

Soprattutto per Pistoia, che a dire il vero non aveva nemmeno cominciato male la sua stagione: i problemi sostanzialmente sono iniziati quando Dante Calabria, scelto in estate per sostituire Nicola Brienza con una mossa che ha sorpreso tutti, è stato delegittimato e allora bisogna tornare allo scenario di cui parlavamo in precedenza. Oggi sulla panchina della Estra siede lo sloveno Gasper Okorn, che qualcosa ha fatto vedere se non altro nella voglia di combattere sino all’ultimo: da capire se questo sarà sufficiente per salvare Pistoia, stesso discorso per Giorgio Valli a Napoli potendo però già parlare di un netto cambio di passo da parte della GeVi.