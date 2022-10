DIRETTA/ Napoli Primavera Ajax video streaming tv: occhi sul talento di Landry Boni

DIRETTA NAPOLI AJAX PRIMAVERA: IL TALENTO

Sono diversi i talenti presenti nella diretta di Napoli Primavera Ajax Youth da mettere sotto la lente di ingrandimento. Tra questi non possiamo che citare Landry Boni degli azzurri, classe 2004 ivoriano e trequartista di grande talento. I campani l’hanno strappato alla primavera del Milan e credono moltissimo in lui tanto che pare anche Luciano Spalletti ne sia entusiasta. È un calciatore dotato di grande tecnica che sa cambiare passo e dare imprevedibilità alla manovra.

Certo è molto giovane e deve ancora migliorare tanto con le caselle di gol e assist che dovrebbero essere aggiornate molto più spesso di quanto si fa ora. Nonostante questo nel talentino di Abidjan si vedono molte qualità tra cui anche la duttilità. Sebbene nasca trequartista puro infatti è uno di quei calciatori che si mettono sempre a disposizione della squadra con la quale giocano. Lo vediamo dunque spesso impiegato anche come regista davanti alla difesa e addirittura largo a destra come quarto di centrocampo.

NAPOLI AJAX PRIMAVERA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Primavera Ajax non sarà disponibile su Sky e di conseguenza nemmeno sull’applicazione Sky Go. Per la diretta streaming video di Napoli Primavera Ajax, sarà necessario collegarsi su UEFA.TV: sarà possibile accedere alla partita tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

NAPOLI AJAX PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI!

Diretta Napoli Primavera Ajax, in programma alle ore 14.00 di mercoledì 12 ottobre 2022 all’Arena Giuseppe Piccolo, sarà una sfida valida per la quarta giornata del gruppo A di Youth League 2022-2023. Una sfida fondamentale per gli azzurri, costretti a vincere per sperare nella qualificazione ad eliminazione diretta. Ma gli olandesi non sono disposti a fare regali…

Il Napoli Primavera è ancora fermo a quota 0 punti: tre sconfitte su tre partite. L’Ajax, invece, ha raccolto 6 punti, frutto di due vittorie e una sconfitta. Nella sfida di otto giorni fa in terra olandese ha vinto nettamente la compagine biancorossa: risultato di 5-1, nonostante la superiorità numerica degli azzurri dal 33’.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PRIMAVERA AJAX

Ancora qualche ballottaggio da valutare in vista della diretta Napoli Primavera Ajax, ma è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni del match al via tra pochi minuti. Partiamo dalla formazione allenata da Frustalupi, in campo con il consueto 3-4-3: Turi, Pontillo, Susko, D’Avino, Gningue, Spavone, Gioielli, Giannini, Boni, Rossi, Russo. Passiamo adesso alla compagine olandese, in campo con il classico 4-3-3: Reverson, Jermoumi, Aertssen, Milovanovic, Hato, Cliff Robbie Vos, Misehouy, Agougil, Kjaer, Banel, Idumbo-Muzambo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Napoli Primavera Ajax vede la compagine ospite nettamente favorita. Prendiamo come riferimento le quotazioni di Eurobet: la vittoria del Napoli è data a 4,30, il pareggio è quotato 4,00, mentre il successo dell’Ajax è dato a 1,55. Secondo gli esperti sarà una gara ricca di reti: Under 2,5 a 2,75 e Over 2,5 a 1,35. Molto simili le quote di No Gol e Gol, rispettivamente a 2,65 e 1,37.











