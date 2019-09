Diretta Napoli Primavera Liverpool/ Streaming video tv: azzurrini in Youth League

Napoli Primavera Liverpool si gioca alle ore 14:00 di martedì 17 settembre, per la prima giornata della Youth League 2019-2020: al centro sportivo di Frattamaggiore i giovani partenopei affrontano per un’altra stagione questa competizione internazionale, che hanno già disputato negli anni scorsi sia pure senza centrare grandi risultati. Il gruppo E, che per composizione e calendario ricalca quello della Champions League, prevede anche la presenza di Salisburgo e Genk; a qualificarsi saranno le prime due di ciascun girone, ma soltanto la prima accederà subito agli ottavi di finale perchè la seconda dovrà giocare uno spareggio (fuori casa) contro una delle squadre qualificate dalla Domestic Champions Cup per poi procedere con il normale tabellone ad eliminazione; intanto per i ragazzi di Roberto Baronio è arrivato un esordio positivo in campionato con la vittoria contro il Torino. Vediamo dunque in che modo il tecnico potrebbe disporre la sua formazione sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le sue scelte nelle probabili formazioni di Napoli Primavera Liverpool.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Primavera Liverpool sarà trasmessa sul canale Mediaset 20, e dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti a differenza di quanto accadeva lo scorso anno; chi non avesse a disposizione un televisore potrà comunque assistere alla partita di Youth League attraverso lo streaming video garantito dal sito mediasetplay.mediaset.it, sul quale andrà selezionato il canale di riferimento utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PRIMAVERA LIVERPOOL

Baronio potrebbe affrontare Napoli Primavera Liverpool con una formazione molto simile a quella che ha vinto sabato in campionato; verosimilmente qualche modifica ci sarà, per esempio nella difesa a tre davanti al portiere Idasiak potrebbe esserci la presenza di D’Onofrio, pronto a prendere il posto di Zanoli per affiancare Manzi e Senese. A centrocampo se la gioca Marrazzo, in ballottaggio con Labriola; Vrakas agirà davanti alla difesa con Mamas possibile conferma come mezzala destra; possono cambiare entrambi gli esterni con Vrikkis e Cioffi pronti a sostituire Zanon e Zedadka che sono stati titolari in campionato, mentre davanti Sgarbi e Palmieri sono leggermente favoriti sulla concorrenza rappresentata soprattutto da Chianese e Vianni.



