Diretta Napoli Pro Vercelli/ Streaming video tv: seconda amichevole per Spalletti

DIRETTA NAPOLI PRO VERCELLI: SECONDO TEST PER GLI AZZURRI

Napoli Pro Vercelli è in diretta dallo stadio di Carciato, presso Dimaro: alle ore 17:30 di sabato 24 luglio i partenopei affrontano un’altra amichevole dopo la goleada rifilata alla Bassa Anaunia, questa volta affrontano una squadra decisamente più di livello visto che si parla di una rappresentante di Serie C, che l’anno scorso è stata a lungo in corsa anche per la promozione diretta. Naturalmente la differenza di potenziale è ancora ampia, ma al Napoli il risultato non importa: conta trovare i giusti automatismi sotto la guida del nuovo allenatore Luciano Spalletti, e valutare alcuni giocatori.

Calciomercato Napoli/ James Rodriguez in arrivo se parte Lorenzo Insigne

Da questo punto di vista l’assenza dei nazionali può essere un fattore da sfruttare per lanciare i giovani o testare ad ampio raggio elementi che potrebbero rappresentare una buona risorsa nel corso della stagione; lo stesso vale ovviamente per la squadra piemontese. Vedremo allora quello che succederà in questa amichevole estiva, tra poco la diretta di Napoli Pro Vercelli prenderà il via e noi nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione circa le scelte che opererà Spalletti, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

Hincapié al Napoli?/ Calciomercato news, il difensore è a un passo dagli azzurri

DIRETTA NAPOLI PRO VERCELLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Pro Vercelli, come le altre partite amichevoli della squadra partenopea, viene garantita dalla televisione satellitare, ma sarà necessario l’acquisto specifico sulla pay per view: di conseguenza non sarà a disposizione una diretta streaming video per seguire questa sfida. Altre informazioni utili sul club e sulla giornata potranno essere rintracciate sugli account ufficiali che le due società forniscono liberamente sui social network, in particolare consigliamo i profili Facbook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PRO VERCELLI

La sensazione è che anche per Napoli Pro Vercelli Spalletti voglia insistere su quella che considera la formazione titolare: potrebbe certamente esserci qualche variazione sul tema, ma in avanti dovremmo vedere ancora Osimhen e alle sue spalle ecco che potrebbero essere titolari sia Tutino che Ciciretti, che farebbero compagnia a uno tra Ounas ed Elmas. Il macedone dal canto suo potrebbe giocare anche nel duo in mediana, variando lo spartito e affiancando Demme o Lobotka, che anche in stagione si dovrebbero giocare il posto tra loro; da vedere anche Gaetano che dovrebbe nuovamente partire e può giocare trequartista centrale, mentre in difesa Manolas e Koulibaly devono ritrovare l’intesa e possono essere ancora i titolari, sulle corsie laterali invece Zedadka viaggia verso una maglia dal primo minuto con Malcuit, tornato dal prestito alla Fiorentina, che sarebbe il titolare a destra.

Calciomercato Napoli/ Rinnovo Insigne, se ne parla ad agosto. Koulibaly resta?

© RIPRODUZIONE RISERVATA