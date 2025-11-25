Youth League, Napoli Qarabag Primavera, streaming video tv: i giovani campani sfidano una squadra con zero punti e venti gol subiti (25 novembre 2025)

DIRETTA NAPOLI PRIMAVERA QARABAG (RISULTATO 1-0): MATCH SOSPESO!

Napoli Primavera Qarabag 1-0: la partita di Youth League vede i giovani partenopei in vantaggio, ma attenzione perché per oggi potrebbe anche finire qui. Infatti è arrivata un’interruzione per forte pioggia: era già accaduto a cavallo dei due tempi, la ripresa è iniziata parecchio in ritardo e ora, poco dopo il 60’ minuto, l’arbitro ha nuovamente deciso di sospendere per le condizioni tutt’altro che buone del terreno di gioco. La cronaca riporta che il Napoli si è portato subito in vantaggio: al 4’ minuto Baridò ha servito Christian Raggioli che non ha sbagliato, realizzando un gol molto importante.

Napoli che ha poi avuto le sue occasioni per raddoppiare ma ha anche rischiato di subire il pareggio da parte dei giovani azeri; nel secondo tempo, dopo una punizione calciata da Baridò, è arrivato il nuovo stop al Piccolo di Cercola, e adesso bisognerà capire se si riuscirà a riprendere perché c’è anche la possibilità che la partita sia definitivamente sospesa almeno per oggi, per poi terminare domani. Vedremo: intanto per il Napoli Primavera sarebbe una vittoria importante perché con questo risultato arriverebbe la prima vittoria in Youth League, e con 6 punti la squadra azzurra sarebbe in zona playoff. (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA NAPOLI QARABAG PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete assistere alla diretta Napoli Qarabag Primavera potete farlo grazie all’abbonamento su Sky Sport. Questo vi permetterà di vedere anche la diretta streaming sull’applicazione di Sky.

NAPOLI PRIMAVERA QARABAG (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Napoli Primavera Qarabag è dietro l’angolo: tocca dunque ricordare che la prima, storica partecipazione della squadra azera in Youth League risale alla stagione 2017-2018, e le cose a dire il vero non erano andate benissimo perché il Qarabag era stato eliminato al girone, con appena 3 punti che erano stati frutto della vittoria ottenuta in trasferta contro l’Atletico Madrid, tuttavia dopo aver già subito tre sconfitte e 13 gol da Chelsea, Roma e gli stessi Colchoneros, alla fine le reti incassate in tutto il raggruppamento sarebbero state 19 per un’eliminazione senza discussioni.

In quella Youth League era presente anche il Napoli, inserito in un girone con Manchester City, Feyenoord e Shakhtar: ottimo avvio con la vittoria in Ucraina e il pareggio casalingo contro gli olandesi, peccato che per i partenopei quelli sarebbero stati gli unici punti ottenuti e così anche in questo caso si era trattato di un’uscita di scena con l’ultimo posto nel girone. Quello che succederà oggi lo stiamo per scoprire, bisogna infatti accomodarci e lasciare che a parlare sia il campo perché la diretta Napoli Primavera Qarabag comincia davvero! (agg. di Claudio Franceschini)

NAPOLI QARABAG PRIMAVERA, DECISIVA

I partenopei non possono assolutamente sprecare un’occasione simile. Infatti la diretta Napoli Qarabag Primavera, in programma martedì 25 novembre 2025 alle ore 14:00, offre ai campani la miglior avversaria possibile sulla carta.

Gli azeri sono a zero punti dopo quattro partite europee avendo perso contro Benfica, Copenhagen, Bilbao e Chelsea con un score di 20 reti subire e solamente una fatta. Insomma, le chance di qualificazione sono veramente bassissime.

Discorso diverso per il Napoli che quantomeno è riuscito a pareggiare tre delle quattro sfide in Youth League ovvero Sporting Lisbona, PSV e Francoforte. Questo ha permesso di collezionare 3 punti che possono regalare un grande sogno se sommati ai possibili 3 di questo match.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI QARABAG PRIMAVERA

Il Napoli Primavera giocherà con il modulo 4-1-4-1 con Spinelli tra i pali, difeso da Gambardella, De Chiara, De Luca e Torre. In mediana ci sarà Genovese cn Bardi, De Martino, Anic e Smeraldi alle spalle dell’unica punta Saviano.

Il Qarabag invece predilige l’assetto tattico 5-3-2 con Hasanov tra i pali, protetto dal quintetto Malikov, Alisanli, Alishov, Teymurov e Rzayev. Le due mezzali saranno Gulenc e Gazibayov più Rzazada in regia con Cabraylizada-Abiodun in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE NAPOLI QARABAG PRIMAVERA

La squadra favorita è il Napoli Primavera a 1.09 contro i 7 del pareggio e i 16 in favore del Qarabag. Over 2.5 a 1.16, Under alla stessa soglia a 4.20.