Champions League, Diretta Napoli Qarabag, streaming video tv: al Maradona ci si aspetta una partita caldissima (25 novembre 2025)

DIRETTA NAPOLI QARABAG (RISULTATO 1-0): LA SBLOCCA MCTOMINAY!

Alla fine escono Medina e Andrade, dentro Kashchuk e Mmaee. Ottima occasione per Neres in area che calcia debolmente. Nel Napoli entra Politano per Beukema. McTominay! La sblocca il Napoli! Su angolo svirgola Mustafazade, Kochalski respinge sulla testa di McTominay che sigla. Salva Kochalski prima su Lang e poi su McTominay! Politano in mezzo, Hojlund di testa sfiora il gol. Addai ci prova da fuori area, palla fuori. Neres in contropiede cerca il pallonetto e prende la traversa! (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA/ Napoli Primavera Qarabag (risultato finale 2-0): Baridò sigilla la vittoria! (25 novembre 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA NAPOLI QARABAG, STREAMING VIDEO

La diretta Napoli Qarabag si potrà vedere solamente su Sky essendo una gara in esclusiva. Lo stesso discorso vale per la diretta streaming sull’applicazione di Sky Go.

HOJLUND SBAGLIA IL RIGORE!

Inizia la ripresa tra Napoli e Qarabag. Hojlund prova a servire Lang ma sbaglia. Lang trattiene Addai e viene ammonito. McTominay calcia e coglie in pieno volto Medina che resta a terra privo di sensi. Per fortuna Medina si rialza. Fallo su Di Lorenzo in area che viene sbilanciato, calcio di rigore per il Napoli, attendiamo il VAR, c’è intanto giallo a Jankovic. Penalty confermato. Hojlund si fa parare il calcio di rigore! Intanto altri problemi per Medina che deve lasciare il campo. Medina rientra di nuovo in campo. (agg. Umberto Tessier)

Probabili formazioni Napoli Qarabag/ Quote: buone notizie per Conte (Champions League, 25 novembre 2025)

SPRECA DI LORENZO!

Gara che fatica a prendere ritmo, Napoli che prova a costruire. Di Lorenzo in mezzo, Medina devia la sfera. Jankovic ci prova da fuori area, palla fuori. Siamo giunti alla mezzora, gara che stenta a decollare. Lang in mezzo per Neres che tenta la sforbiciata, grandissima risposta di Kochalski. Gradissima occasione per Di Lorenzo che scivola al momento del tiro! Neres ci prova a giro, palla fuori. Lang va via a Medina, fallo e giallo. Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

CI PROVA ADDAI!

Inizia il match tra Napoli e Qarabag. Addai ci prova da fuori area, sfera che termina alla sinistra di Milinkovic-Savic. Lang la mette in mezzo per Hojlund che viene anticipato da Medina. Ingresso in area di Addai che prova a servire Andrade, chiude bene la difesa azzurra. Neres in mezzo per Hojlund, Mustafazade si rifugia in angolo. Neres in mezzo sullo sviluppo dell’azione, Duran chiude Hojlund e mette di nuovo in angolo. Palla sul secondo palo con Beukema che spara alto. Siamo giunti intanto al ventesimo minuto di gara, il Qarabag conferma di essere una squadra ostica. (agg. Umberto Tessier)

Diretta/ Napoli Atalanta (risultato finale 3-1): Conte torna alla vittoria! (22 novembre 2025)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta Napoli Qarabag comincia, non ci sono precedenti tra queste due squadre ma è interessante notare invece che Antonio Conte e Qurban Qurbanov, che allena gli azeri addirittura da 17 anni, si siano incrociati in due occasioni, naturalmente con l’avversario del salentino che era appunto sulla panchina del Qarabag. Conte invece allenava il Chelsea, ed era il girone della Champions League 2017-2018: nella stagione precedente l’azzurro, reduce dall’esperienza con la nazionale, aveva già portato i Blues a tornare sul trono della Premier League. Contro il Qarabag in Champions League non c’era stata storia: due partite e due vittorie, 10 gol segnati e nessuno subito.

Il match di andata, a Stamford Bridge, era terminato addirittura 6-0: a segno Pedro, Davide Zappacosta, César Azpilicueta, Tiemoué Bakayoko e Michy Batshuayi prima dell’autorete di Maksim Medvedev. Un buon presagio in vista di questa sera? Chissà: ecco le formazioni ufficiali, la diretta Napoli Qarabag sta davvero per cominciare! NAPOLI (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, M. Olivera; David Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Matheus Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Zoubir, E. Addai; Duran. Allenatore: Gurban Gurbanov (agg. di Claudio Franceschini)

NAPOLI QARABAG, GLI OSPITI SONO LA SORPRESA EUROPEA

Ci sono partite che sembrano valere doppio per quanta posta in palio riservano. La diretta Napoli Qarabag è esattamente una di queste per gli Azzurri, reduci fin qui di una fase campionato di Champions League ben al di sotto delle aspettative.

Gli uomini di Antonio Conte erano riusciti a riscattare la sconfitta col Manchester City con la vittoria contro lo Sporting Lisbona, salvo poi crollare rovinosamente per 6-2 con il PSV e pareggiando per zero a zero contro il Francoforte.

Il Qarabag è da considerarsi la sorpresa di questa Champions League: dalla vittoria col Benfica al pareggio con il Chelsea, passando per il 2-0 inflitto al Copenhagen. Unica sconfitta quella in terra spagnola contro il Bilbao.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI QARABAG

Il Napoli si disporrà secondo il 4-3-3 con Milinkovic-Savic in porta, protetto da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Gutierrez. A centrocampo vedremo titolari Elmas, Lobotka e McTominay mentre Politano, Hojlund e Neres compiranno l’attacco.

La risposta del Qarabag arriverà con il 4-2-3-1. Tra i pali Kochalski, difeso dai suoi compagni Matheus Silva, Mustafazada, Medina e Jafarguliyev. In mediana Pedro Bicalho e Jankovic con Kady, Leandro Andrade e Zoubir alle spalle di Duran.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE NAPOLI QARABAG

Favorito il Napoli, come suggerisce la quota 1.28 rispetto ai 5.85 del pareggio e i 9.50 del Qarabag. Gol e No Gol rispettivamente a 1.97 e 1.75.