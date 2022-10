Diretta Napoli Rangers/ Streaming video tv: azzurri per la vetta (Champions League)

DIRETTA NAPOLI RANGERS: SPALLETTI SCATENATO!

Napoli Rangers, diretta dall’arbitro turco Halil Umut Meler e in programma alle ore 21.00 di mercoledì 26 ottobre 2022 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà una gara in programma per la quinta giornata del gruppo A di Champions League 2022-2023. Una gara importante per gli azzurri, già qualificati alla fase ad eliminazione diretta, ma pronti a blindare anche il primo posto…

Il Napoli di Spalletti è a punteggio pieno: 12 punti in quattro giornate. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 4-2 contro l’Ajax e basta un solo punto per avere in tasca matematicamente il primo posto. I Rangers, invece, sono ancora a quota 0 e devono per forza vincere per sperare di agguantare il terzo posto, valido per il ripescaggio in Europa League. Gli scozzesi nell’ultimo turno sono stati sconfitti 1-7 dal Liverpool.

NAPOLI RANGERS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Rangers sarà fornita dai canali della televisione satellitare: l’appuntamento per questa partita della quinta giornata nei gironi di Champions League sarà dunque riservato in esclusiva agli abbonati, che potranno utilizzare il loro decoder o, in alternativa, il servizio di diretta streaming video. Quest’ultimo non comporta costi aggiuntivi: per assistere al match basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go, che è inclusa nel pacchetto per i clienti ed è installabile su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI RANGERS

Qualche ballottaggio ancora da valutare per Spalletti e van Bronckhorst, è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Napoli Rangers. Partiamo dagli azzurri, schierati con il consueto 4-3-3: Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Zielinski, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Passiamo adesso alla formazione di Glasgow, in campo con il 4-2-3-1: McGregor, Tavernier, Goldson, Davies, Barisic, Jack, Lundstram, Sakala, Arfield, Kent, Colak.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Napoli Rangers vedono nettamente favorita la formazione di Luciano Spalletti. La compagine azzurra dovrebbe vincere piuttosto agilmente secondo le quotazioni dell’agenzia Eurobet: l’1 è a 1,22, il pareggio è a 6,50, mentre il 2 paga 13,00 volte la posta. Secondo i bookmakers sarà una sfida ricca di reti: Under 2,5 a 2,55 e Over 1,45. Infine le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 2,02 e 1,70.

