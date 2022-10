Diretta Napoli Rangers/ Streaming video tv: voglia di riscatto (Youth League)

DIRETTA NAPOLI PRIMAVERA RANGERS: PARTITA COMBATTUTA!

Diretta Napoli Rangers, in programma alle ore 14.00 di mercoledì 26 ottobre 2022 all’Arena Giuseppe Piccolo di Napoli, sarà una sfida valida per la quinta giornata del gruppo A di Youth League 2022-2023. Una gara che ha poco da dire per la formazione azzurra, già matematicamente eliminata dalla fase successiva del torno.

Il Napoli di Frustalupi ha raccolto appena 1 punto nelle prime quattro giornate e lo ha fatto proprio nell’ultimo turno, grazie all’1-1 contro l’Ajax. I Rangers, invece, possono ancora sperare nella qualificazione: scozzesi a quota 3 punti, a -4 dall’Ajax impegnato sul campo del Liverpool.

NAPOLI PRIMAVERA RANGERS IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI RANGERS

E’ tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Napoli Rangers di Youth League. Partiamo dalla formazione azzurra, con Frustalupi alle prese con gli ultimi ballottaggi di formazione. Campani in campo con il 3-4-3: Turi, Barba, Pontillo, D’Avino, Gningue, Gioielli, Spavone, Giannini, Boni, Rossi, Russo. Passiamo adesso alla compagine di Glasgow, schierata con il 4-3-3: Pazikas, Harkness, Mackinnon, Allen, Fraser, Allan, Rice, Lindsay, Lyall, Ure, Lovelace.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Napoli Rangers di Youth League vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento i numeri di Goldbet: la vittoria del Napoli è a 2,15, il pareggio è a 3,80, mentre il successo dei Rangers è a 2,40. Passiamo adesso alle quote sul numero di gol del match: Over 2,5 a 1,37 e Under 2,5 a 2,55. Simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,33 e 2,65.

