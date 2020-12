Diretta/ Napoli Real Sociedad (Europa League) streaming Tv8: tutto in una notte

DIRETTA NAPOLI REAL SOCIEDAD: GLI SPAGNOLI PUNTANO AL BOTTINO PIENO

Napoli Real Sociedad, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, in programma giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 18.55, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2020/21. Tutto in una notte per le due formazioni che si giocano l’accesso ai sedicesimi di finale col Napoli al momento primo nel girone a quota 10 punti e la Real Sociedad indietro a quota 8, appaiata agli olandesi dell’AZ Alkmaar. Per i baschi è stato fatale il pari in casa contro il Rijeka ultimo: se l’AZ batterà i croati come previsto, il Napoli si qualificherebbe da primo con una vittoria e da secondo con un pareggio. Alla Real Sociedad invece una vittoria garantirebbe qualificazione e primo posto, visto lo scontro diretto favorevole con gli olandesi. Il pareggio sarebbe però fatale a David Silva e compagni, a meno di clamoroso harakiri dell’AZ col Rijeka. La vittoria di Crotone ha confermato l’ottimo momento dei partenopei in campionato, la Real Sociedad ha appena perso la testa della Liga, cedendola all’Atletico Madrid, pareggiando sul campo dell’Alaves.

DIRETTA NAPOLI REAL SOCIEDAD IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Napoli Real Sociedad sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre su Tv8 e sul satellite sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Europa League 2020-2021. Gli abbonati alla pay tv satellitare potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI REAL SOCIEDAD

Le probabili formazioni di Napoli Real Sociedad, sfida che andrà in scena presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Gennaro Gattuso con un 4-2-3-1: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. Gli ospiti guidati in panchina da Alguacil schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Remiro; Gorosabel, Elustondo, LeNormand, Monreal; Zubimendi, Merino, Guevara; Barrenetxea, W. José, Portu.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Europa League tra Napoli e Real Sociedad queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.97, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.55 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.65.



© RIPRODUZIONE RISERVATA