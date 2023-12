DIRETTA NAPOLI REGGIO EMILIA/ Video streaming tv: Milicic vs Priftis, bel duello (10 dicembre 2023)

DIRETTA NAPOLI REGGIO EMILIA: LA SFIDA DEI COACH

La diretta di Napoli Reggio Emilia ci porta in dote anche un’interessantissima sfida tra due allenatori stranieri che sono alla prima stagione nella nostra Serie A1, e stanno facendo molto bene. Da una parte il croato naturalizzato polacco Igor Milicic, dall’altra il greco Dimitris Priftis. Milicic, 47 anni, arriva dal Besiktas: l’anno scorso ha guidato la squadra in Europe Cup non superando il secondo turno preliminare, è invece stato ottimo il suo rendimento in Polonia dove ha vinto sei trofei con il Wloclawek (tre campionati, una Coppa nazionale e due Supercoppe) e due con lo Stal Ostrow, campionato e prima ancora Supercoppa.

Video/ Reggio Emilia Pesaro (101-68) sintesi e highlights: Hervey ne mette 29 (Lega A basket 2 dicembre 2023)

Per quanto riguarda Priftis, 55 anni, ha avuto l’occasione di allenare una corazzata come il Panathinaikos portandola a vincere la Supercoppa di Grecia; è stato miglior allenatore del campionato ellenico nel 2016, con l’Aris Salonicco, mentre l’anno scorso con il Tofas Bursa è arrivato al play in di Champions League. I due dunque si erano già sfidati nel campionato turco, una stagione fa; oggi sono di nuovo avversari nella nostra Serie A1, sarà interessante scoprire come finirà la diretta di Napoli Reggio Emilia in questo lunch match. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Pistoia Napoli (risultato finale 81-76): impresa Estra, capolista ko (basket A oggi 2 dicembre 2023)

DIRETTA NAPOLI REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Reggio Emilia non sarà trasmessa, non essendo una di quelle che vengono fornite dai canali della nostra televisione per l’undicesima giornata del campionato di Serie A1. Va però ricordato che esiste modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA/ Reggio Emilia Pesaro (risultato 101-68): Hervey straripante! (basket A1, 2 dicembre 2023)

NAPOLI REGGIO EMILIA: AI PIANI ALTI!

Napoli Reggio Emilia, che sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Martino Galasso e Sergio Noce, si gioca alle ore 12:00 di domenica 10 dicembre: al PalaBarbuto abbiamo il lunch match per l’undicesima giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024, e anche una partita molto bella tra tue squadre che avrebbero dovuto lottare per la salvezza, invece incredibilmente si trovano a sfidarsi per la Top 4 in classifica. Forse Napoli è leggermente in calo, come dimostra la sconfitta di Pistoia; tuttavia è pacifico dire che la GeVi abbia un progetto che al momento sta funzionando molto bene.

Così anche la Unahotels, che al contrario arriva da una vittoria: peraltro affermazione straordinaria, un +33 casalingo contro Pesaro che ha riportato la Reggiana a contemplare la possibilità di avere il fattore campo nel primo turno della post season, anche se ovviamente è ancora troppo presto per fare discorsi simili. Al momento aspettiamo di scoprire cosa succederà al PalaBarbuto nella diretta di Napoli Reggio Emilia, una partita molto intrigante della quale possiamo ancora analizzare alcuni degli aspetti principali, in attesa appunto che arrivi la palla a due di questo lunch match.

DIRETTA NAPOLI REGGIO EMILIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Con la diretta di Napoli Reggio Emilia assisteremo a una partita che a questi livelli è sorprendente: l’anno scorso entrambe le squadre erano state coinvolte nella lotta per non retrocedere e la Unahotels sembrava anche spacciata per lunghe settimane, prima che Dragan Sakota la portasse a scavalcare Verona e Trieste prendendosi incredibilmente la permanenza nel massimo campionato. Oggi le due realtà si giocano un posto al sole nella griglia dei playoff: incredibile davvero quello che hanno saputo costruire in poco tempo, e ora si godono i frutti del lavoro estivo.

Del resto, girando il discorso, stiamo anche parlando di due piazza che le ambizioni le hanno sempre avute, tra finali scudetto e vittorie in Coppa Italia; ci sono stati tempi bui ma almeno per questa stagione Napoli e Reggio Emilia sembrano potersi divertire, intanto l’obiettivo nel medio periodo è quello di raggiungere la Final Eight di Coppa Italia e procedendo di questo passo non sarà troppo complicato, anche se chiaramente oggi una dovrà fermarsi e poi ci sono sempre le avversarie che possono risalire la corrente. Per il momento, tuttavia, applausi ad entrambe.











© RIPRODUZIONE RISERVATA