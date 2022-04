Diretta Napoli Reggio Emilia/ Streaming video tv: la GeVi è in affanno! (basket A1)

DIRETTA NAPOLI REGGIO EMILIA: LA GEVI NON PUÒ SBAGLIARE!

Napoli Reggio Emilia, che sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Guido Federico Di Francesco e Gianluca Capotorto, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 13 aprile presso il PalaBarbuto: è valida per la 16^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022, la prima di ritorno che all’epoca era interamente saltata e dunque si recupera in infrasettimanale. Sfida delicatissima per la GeVi che, sconfitta in casa dall’irresistibile Brescia, ha sempre 4 punti da difendere sulla Fortitudo Bologna in chiave salvezza e dunque non può assolutamente sbagliare se vuole conservare la categoria che ha ritrovato dopo tanti anni.

Anche la Unahotels arriva da una sconfitta: battendo Trieste avrebbe potuto blindare un posto nei playoff e invece ha perso all’overtime, sempre in casa, dovendo ora stare attenta a non perdere altro terreno visto che la lotta per la post season è davvero agguerrita e vede tante squadre coinvolte (la stessa Napoli non è tagliata fuori, per dire). Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Napoli Reggio Emilia; aspettando che la partita si giochi possiamo fare un rapido excursus su quelli che saranno i temi principali del match, analizzandoli insieme nel presentare l’interessante serata del PalaBarbuto.

DIRETTA NAPOLI REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Napoli Reggio Emilia non è una di quelle che per questa giornata di basket Serie A1 vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. Da questa stagione comunque tutti i match del principale campionato di basket sono forniti in diretta streaming video dalla piattaforma Discovery Plus, diventata broadcaster ufficiale della Lega: per accedere al servizio e alle immagini dovrete aver sottoscritto un abbonamento, inoltre possiamo anche ricordare che sul sito della stessa Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA NAPOLI REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Napoli Reggio Emilia ci presenta dunque una partita delicata: certamente la situazione della Unahotels è più rosea, nel senso che la squadra reggiana può già dirsi contenta di essere fuori dalla lotta per la salvezza e di correre per i playoff, ma è chiaro che per come si è sviluppata la stagione e l’attuale posizione di classifica bisogna necessariamente provare a prendersi il posto nella griglia della post season, che peraltro è un traguardo che alla società manca da tempo. Con queste partite poi Reggio Emilia potrà idealmente prepararsi alla finale di Europe Cup, altro obiettivo sentito che potrebbe dare una notevole sterzata all’annata.

Napoli invece non può fallire, come detto il calo nella seconda parte di stagione è stato evidente e l’avvento di Maurizio Buscaglia in panchina potrebbe non bastare. La salvezza è a portata di mano: nell’ultimo turno la GeVi ha provato a frenare la corsa di Brescia, ci era quasi riuscita ma alla fine ha perso e, come unico dato positivo nella giornata, ha registrato la sconfitta della Fortitudo Bologna (e di Cremona). Adesso però i margini di errore sono pochi: padrona del proprio destino, Napoli sa comunque che non può basarsi sui ko delle rivali dovendo invece conquistarsi da sola la salvezza, e vincere questa sera aiuterebbe non poco.











