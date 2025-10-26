Diretta Napoli Reggio Emilia streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la quarta giornata di basket Serie A1.

DIRETTA NAPOLI REGGIO EMILIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci alla palla a due per questa diretta Napoli Reggio Emilia, il precedente recente che si ricorda maggiormente (soprattutto i partenopei) è quello della semifinale di Coppa Italia nel 2024, che aveva rappresentato una straordinaria occasione per entrambe le squadre, che avevano eliminato rispettivamente Brescia e Virtus Bologna (numero 2 e 3 del seeding) regalandosi a Torino una sfida tutta da vivere e con la possibilità di centrare la finale. Reggio Emilia aveva condotto per oltre tre quarti, ma nel finale era stata battuta: la Pallacanestro Napoli si era imposta con il risultato di 87-79.

C’era stato uno show di Tyler Ennis capace di 18 punti, 13 rimbalzi e 6 assist; 21 punti li aveva firmati Jacob Pullen e quella squadra, allenata da Igor Milicic, si sarebbe poi presa il trofeo a 18 anni di distanza da quello targato Piero Bucchi, facendo il colpo grosso anche in finale contro l’Olimpia Milano trascinata sempre da Ennis (21 punti, 7 rimbalzi e 7 assist). Era invece stata una delusione per la Una Hotels di Dimitris Priftis, ma poi quella Napoli avrebbe mancato i playoff calando sensibilmente, e iniziando una sorta di discesa nelle prestazioni proseguita anche l’anno seguente. Cosa succederà invece in questa stagione? Per ora accontentiamoci della diretta Napoli Reggio Emilia, la partita comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

NAPOLI REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per quanto riguarda la diretta Napoli Reggio Emilia, non avremo una trasmissione sulla nostra tv ma solo l’opzione di LBA Tv, in diretta streaming video per tutti gli abbonati.

PARTENOPEI IN RIPRESA!

Ci avviciniamo alla diretta Napoli Reggio Emilia, che ci pare una partita molto intrigante: alle ore 17:30 di domenica 26 ottobre la Fruit Village Arena ospita il match per la quarta giornata di basket Serie A1 2025-2026, tra due squadre che hanno obiettivi forse diversi ma potrebbero fare meglio di quanto atteso.

Napoli intanto ha raccolto la prima vittoria in campionato vincendo al PalaVerde, e confermando dunque il trend recente (terzo anno consecutivo con successo sul parquet di Treviso), mettendo in mostra una squadra che ha certamente potenziale e che, una volta in sintonia, potrebbe realmente prendersi belle soddisfazioni.

Così anche la Una Hotels, che del resto viene da due stagioni con saldo positivo: Reggio Emilia, infilando Varese in maniera netta, ha raggiunto le due vittorie e sarebbe potuto essere punteggio pieno senza il calo evidente a Cantù, anche in questo modo però si parla di un più che buon avvio di stagione.

Adesso le due squadre vanno a caccia di conferme nella diretta Napoli Reggio Emilia, e noi non vediamo l’ora di conoscere l’esito di una partita che sulla carta promette davvero molto bene in termini di spettacolo e magari anche ritmo di gioco, tra poco ci dirà tutto il parquet della Fruit Village Arena.

DIRETTA NAPOLI REGGIO EMILIA: UNA HOTELS SEMPRE POSITIVA

Ci aspettiamo molto dalla diretta Napoli Reggio Emilia, perché stiamo parlando di due squadre che hanno certamente potenziale: più nuova dal punto di vista del roster quella partenopea, che in estate ha fatto una grande aggiunta con quel Nazareth Mitrou-Long che aveva disputato una stagione straordinaria con Brescia e poi era passato anche dall’Olimpia Milano (con fortune minori), può essere lui l’uomo del destino per una piazza che anche recentemente ha messo in bacheca una Coppa Italia e che una ventina d’anni fa ha vissuto una bellissima epopea che ha tutto per replicare, almeno come utenza ed entusiasmo.

Lo stesso si può dire per Reggio Emilia, che quasi inevitabilmente ha vissuto un calo dopo le due finali scudetto consecutive (2015 e 2016) ma adesso sembra essere tornata su buoni livelli, non è un caso che i due cicli siano contraddistinti dalla continuità tecnica e dunque Dimitris Priftis conosce ormai bene l’ambiente e sa come tirare fuori il meglio dai suoi giocatori. Per ora il doppio impegno con l’Europe Cup, che tra l’altro è sulla carta meno probante della Champions League giocata fino allo scorso anno, non si sta facendo sentire ma è anche vero che siamo solo all’inizio della stagione, in seguito si vedrà.