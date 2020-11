Diretta/ Napoli Rijeka (Europa League) streaming video tv: Gattuso cerca risposte

DIRETTA NAPOLI RIJEKA: VOGLIA DI RIVINCITA CON UN PENSIERO A MARADONA!

Napoli Rijeka, in diretta dallo stadio San Paolo di Napoli in programma giovedì 26 novembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Nella serata in cui il San Paolo ricorderà Diego Armando Maradona morto proprio della giornata di ieri. Gattuso e i suoi ragazzi vorranno dedicargli una vittoria: il mister partenopeo cerca risposte dalla sua squadra dopo la sconfitta interna contro il Milan, un altro scivolone al San Paolo dopo quello subito contro il Sassuolo. In Europa occasione da non sprecare considerando che al momento i partenopei hanno 6 punti come AZ Alkmaar e Real Sociedad, ma le due squadre ora si affronteranno tra loro e il Napoli dovrà invece affrontare i croati pieni di problemi di formazione. L’emergenza Covid ha colpito anche la squadra della città di Fiume che si presenta con gli uomini praticamente contati alla trasferta napoletana: dopo aver già vinto all’andata, il Napoli proverà a fare il bis per ritrovarsi in pole position nella corsa qualificazione, dimenticando così il passo falso iniziale contro l’AZ che aveva messo in salita il cammino europeo per la formazione di Gattuso.

DIRETTA NAPOLI RIJEKA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SFIDA DI EUROPA LEAGUE

Ricordiamo che la diretta tv di Napoli Rijeka sarà un’esclusiva dei canali sportivi di Sky, che detiene infatti i diritti per le partite di Europa League. Di conseguenza, gli abbonati potranno avvalersi, oltre alla diretta televisiva, anche del servizio di diretta streaming video per seguire il match tramite sito o app di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI RIJEKA

Le probabili formazioni di Napoli Rijeka, sfida che andrà in scena presso lo stadio San Paolo. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Gennaro Gattuso con un 4-2-3-1: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Petagna. Gli ospiti guidati in panchina da Simon Rozman schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Nevistic; Tomecak, Escoval, Velkoski, Smolcic, Braut; Muric, Cerin, Loncar; Kulenovic, Menalo.

PRONOSTICO E QUOTE

Concentriamoci infine riguardo al pronostico su Napoli Rijeka secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa partenopei partono nettamente favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1.12, mentre poi si sale a quota 8.75 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 16.00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un’affermazione esterna della formazione croata.



