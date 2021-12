Diretta/ Napoli Roma Primavera, streaming video e tv: big match!

DIRETTA NAPOLI ROMA PRIMAVERA: BIG MATCH IN TERRA CAMPANA

Napoli Roma primavera, in diretta domenica 19 novembre 2021 alle ore 10.45 presso l’Arena Giuseppe Piccolo, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Sarà il big match di giornata quello tra i partenopei e i giallorossi. Con 9 vittorie e 3 pareggi in questa prima parte del torneo la Roma ha fatto letteralmente il vuoto in testa alla classifica, prendendosi ben 9 lunghezze di vantaggio sul Torino secondo in classifica dopo l’ultimo 4-1 inflitto alla Spal nella scorsa giornata di campionato.

Secondo posto che era andato ad appannaggio del Napoli primavera precedentemente, ma i partenopei sono incappati in due sconfitte consecutive contro Inter e Cagliari, scivolando così indietro in classifica e facendosi raggiungere proprio da queste due formazioni che hanno battuto gli azzurri negli ultimi scontri diretti. Un momento di flessione di cui la Roma proverà ad approfittare, considerando anche che in questi ultimi due match il Napoli non è riuscito a realizzare alcun gol.

DIRETTA NAPOLI ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Roma Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Napoli Roma Primavera, match che andrà in scena all’Arena Giuseppe Piccolo. Per il Napoli, Nicolò Frustalupi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Idasiak; Barba, Costanzo, Ambrosino, Cioffi, Spavone, Hysaj, Di Dona, Marchisano, D’Agostino, Saco. Risponderà la Roma allenata da Alberto De Rossi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Mastrantonio; Ndiaye, Keramitsis, Tripi; Missori, Tahirovic, Volpato, Faticanti, Rocchetti; Voelkerling, Cherubini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Arena Giuseppe Piccolo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.70.



