Diretta Napoli Roma Primavera/ Streaming video tv: big match al Ianniello

Napoli Roma Primavera, diretta dall’arbitro Luigi Carella, sabato 19 ottobre 2019 alle ore 13.00, sarà una sfida valevole per la quinta giornata del campionato Primavera 1. 4 punti per i partenopei, 6 per i giallorossi in un avvio di campionato che aveva maggiori aspettative per le due formazioni. I capitolini si sono riscattati nell’ultima giornata prima della sosta battendo 2-0 in casa il Bologna, riscattando la doppia sconfitta subita contro Torino e Fiorentina, due ko entrambi maturati in trasferta. Anche il Napoli veniva da due ko di fila contro Bologna e Inter, serie no interrotta con un pari in casa dell’Empoli, con gli azzurri che nel mezzo hanno anche perduto in casa del Genk in UEFA Youth League. Solo una vittoria potrebbe rilanciare una delle due squadre verso la zona play off.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Roma Primavera, sabato 19 ottobre 2019, sarà visibile in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 di Sportitalia, che detiene l’esclusiva del campionato Primavera 1 sul digitale terrestre. La diretta streaming video via internet della partita si potrà seguire collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Napoli Roma Primavera, sabato 19 ottobre 2019 alle ore 13.00, sfida valevole per la quinta giornata del campionato Primavera 1. Il Napoli di Baronio giocherà con un 3-4-1-2: Idasiak, Zanoli, Manzi, Senese, Zanon, Mamas, Labriola, Zedadka, Palmieri, Vrakas, Sgarbi. La Roma di De Rossi risponderà con un 4-3-3 così schierato: Cardinali, Calafiori, Trasciani, Plesnierowicz, Parodi, Darboe, Riccardi, Bove, Providence, Estrella, D’Orazio.



