Diretta Napoli Roma Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 7^ giornata di campionato.

DIRETTA NAPOLI ROMA PRIMAVERA (RISULTATO 0-1): INTERVALLO

Napoli Roma Primavera 0-1: all’intervallo della partita valida per la settima giornata del campionato 1 sono i giovani giallorossi ad essere in vantaggio, dunque possiamo dire che almeno per quanto riguarda la prima frazione di gioco sia stato rispettato il pronostico. A decidere fino a questo momento è il gol messo a segno da Alessandro Di Nunzio, che ha timbrato il cartellino al 26’ minuto; poco altro da segnalare se non l’ammonizione che Bah si è visto assegnare dopo appena due minuti di gioco.

È una vittoria importante per la Roma Primavera, che arriverebbe ad agganciare il Sassuolo a 13 punti prendendosi il quinto posto in classifica, dunque tornando in zona playoff; il Napoli invece resterebbe a quota 3 in ultima posizione, con la sola compagnia della Cremonese e un campionato che per adesso non riesce davvero a decollare. Tra poco torneremo in campo per scoprire quello che ancora succederà nella diretta Napoli Roma Primavera, sperando naturalmente di poter vivere altre emozioni e magari di più. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA NAPOLI ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Napoli Roma Primavera come sempre saremo su Sportitalia, una trasmissione in chiaro per una partita che in diretta streaming video andrà sul sito ufficiale dell’emittente.

NAPOLI ROMA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Essendo pronti a vivere la diretta Napoli Roma Primavera, possiamo anche ricordare che l’ultima volta in cui le due squadre si sono affrontate era nella stagione 2022-2023, per di più avevamo avuto tre sfide perché il Napoli, pur retrocesso al termine della stagione, era riuscito ad arrivare sino ai quarti di Coppa Italia Primavera ma aveva perso 2-1 al cospetto dei giallorossi, che quell’anno avevano fatto filotto. Tre vittorie con un totale di 11 gol segnati: cinque nella trasferta di campionato, due di Antonio Satriano, uno a testa di Luigi Cherubini e Claudio Cassano e l’autorete di Benedetto Barba, per gli azzurri Nosa Edward Obaretin.

Dobbiamo quindi tornare più indietro per trovare l’ultima vittoria del Napoli Primavera: nell’aprile 2022 i partenopei avevano fatto il colpo a Trigoria, il successo casalingo invece manca addirittura dal maggio 2015 con i gol di Alfredo Bifulco e Felice Gaetano a ribaltare il vantaggio firmato da Aimone Calì. Infine possiamo anche riportare che Federico Guidi sfida per la quinta volta gli azzurri: nelle prime cinque partite ha sempre vinto lui, altro buon dato a favore dei giallorossi ma adesso dobbiamo sentire quello che ha da dire il campo, mettiamoci comodi perché la diretta Napoli Roma Primavera prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

NAPOLI ROMA PRIMAVERA: UNA CHIARA FAVORITA!

La diretta Napoli Roma Primavera ci consegna una grande classica del Sud anche a livello giovanile, alle ore 13:00 di domenica 5 ottobre si gioca per la settima giornata del campionato Primavera 1 2025-2026 ed è assolutamente lecito affermare che ci sia una chiara favorita in campo, ovvero la squadra giallorossa.

La Roma infatti, sia pure tra alti e bassi, sta confermando di poter nuovamente correre per lo scudetto, che a dire il vero manca da tempo: sempre una potenza nella regular season, ha incassato due sconfitte da Atalanta e Genoa ma lo scorso lunedì si è riscattata piegando il Frosinone di misura.

Il Napoli invece è in crisi: arriva da cinque sconfitte consecutive, cioè ha sempre perso dopo l’esordio vincente, ha incassato 13 gol in questa striscia negativa ma il pareggio raccolto in Youth League contro lo Sporting Lisbona potrebbe aver dato un po’ di morale, cosa che valuteremo in queste prossime ore.

Adesso mentre aspettiamo che la diretta Napoli Roma Primavera prenda il via possiamo fare qualche ragionamento sul modo in cui i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco, dunque possiamo darci del tempo utile per andare a valutare insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA PRIMAVERA

Per la diretta Napoli Roma Primavera Dario Rocco potrebbe cambiare qualcosa nel suo 4-3-3: in difesa sono invariati i centrali con Gambardella e Alfonso De Luca a protezione di Pugliese mentre sulle corsie laterali Colella potrebbe agire sulla destra e D’Angelo a sinistra (ma Garofalo è favorito), in mezzo al campo tante alternative con Anic e Lo Scalzo che contendono le maglie di Prisco e De Martino (con la conferma del capitano De Chiara), nel tridente offensivo ci provano Gorica ma soprattutto Camelio, che può agire da prima punta con Olivieri e Borriello sugli esterni.

La Roma di Federico Guidi è sempre senza Cama, ai Mondiali Under 20, e l’infortunato Morucci: schiera un 3-4-2-1 nel quale De Marzi va in porta con Mohamed Seck, Mirra e Nardin in difesa, poi attenzione alla corsia sinistra con il possibile avvicendamento tra Litti e Marchetti, a destra c’è Lullo con una zona centrale nella quale Di Nunzio e Alessandro Romano sono sempre in vantaggio. Sulla trequarti abbiamo Scacchi che si gioca il posto con Bah, mentre Della Rocca che ha deciso la partita contro il Frosinone va per la conferma; così anche Arena in attacco, ma qui attenzione alle candidature di Sugamele e Giuseppe Forte.