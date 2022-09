Diretta/ Napoli Roma streaming video e tv. Derby del sole Baby (Primavera)

DIRETTA NAPOLI ROMA: GRANDE SFIDA!

Napoli Roma, in diretta sabato 10 settembre 2022 alle ore 11.00 presso l’Arena Giuseppe Piccolo di Cercola, sarà una sfida valida per la 5^ giornata del campionato Primavera 1. Il derby del Sud dei giovani va in scena con le due squadre già distanziate da 4 punti in classifica. Archiviato lo scivolone col Bologna la Roma si è rimessa in moto con una vittoria con poker a Bergamo e con un pareggio interno contro il Torino, proseguendo nell’impostazione del nuovo ciclo con mister Guidi dopo vent’anni di Alberto De Rossi in panchina.

Un grande cambiamento col Napoli che ha visto invece tornare una vecchia conoscenza come Nicolò Frustalupi, con i partenopei che hanno però vinto una sola partita contro il Cesena e perso le altre contro Lecce, Sassuolo e nell’ultima trasferta di Frosinone. Il 19 dicembre scorso la Roma ha vinto 1-2 l’ultimo precedente disputato in categoria in casa del Napoli, che ha vinto però il 20 aprile scorso il match di ritorno nella Capitale, di misura col punteggio di 0-1.

NAPOLI ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Roma Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Napoli Roma Primavera, match che andrà in scena all’Arena Giuseppe Piccolo di Cercola. Per il Napoli, Nicolò Frustalupi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Boffelli; Barba, Giannini, Obaretin, Gioielli, Iaccarino, Pesce, Spavone, De Pasquale, D’Avino, Gningue. Risponderà la Roma allenata da Federico Guidi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Baldi, Missori, Foubert-Jacquemin, Chesti, Pisilli, Cassano, Oliveras Codina, Faticanti, Satriano, E costa Cesco, Tahirovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Roma, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l'eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











