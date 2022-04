DIRETTA/ Napoli Roma video streaming tv: negli ultimi anni dominano i partenopei

DIRETTA NAPOLI ROMA: TESTA A TESTA

Impossibile riassumere in poche parole la storia che ci accompagna verso la diretta di Napoli Roma, ma forniamo comunque qualche numero sulla leggendaria sfida tra gli azzurri partenopei e i giallorossi capitolini. I numeri in Serie A ci parlano di 149 precedenti, con 52 vittorie per la Roma a fronte di 51 pareggi e 46 successi per il Napoli, che è di conseguenza in leggero ritardo. Considerando tuttavia solamente solo le partite disputate nel capoluogo campano (74), i numeri sono naturalmente diversi: 33 vittorie casalinghe del Napoli, 22 pareggi e 19 successi esterni per la Roma.

Dal mese di marzo 2017 in poi ci sono stati invece gli ultimi dieci precedenti, tutti in Serie A: il bilancio è in questo caso nettamente favorevole al Napoli, che vanta infatti sei vittorie a fronte di due pareggi e altrettanti successi per la Roma. Naturalmente l’ultimo precedente è quello relativo alla partita d’andata di questo campionato, che fu un pareggio a reti bianche (0-0) domenica 24 ottobre scorso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA NAPOLI ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Napoli Roma di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la diretta Napoli Roma è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

PER SPALLETTI SFIDA SCUDETTO

Napoli Roma, in diretta lunedì 18 aprile 2022 alle ore 19.00 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli sarà una sfida valida per la 33^ giornata del campionato di Serie A. Spalletti al bivio Scudetto, dopo le vittorie di venerdì scorso di Milan e Inter e l’ultima sconfitta interna contro la Fiorentina solo la vittoria potrà tenere a galla il Napoli nella volata Scudetto, considerando che i nerazzurri hanno anche una partita da recuperare.

Non sarà facile però avere la meglio contro una Roma reduce in campionato da 11 risultati utili consecutivi e dalla qualificazione in semifinale di Conference League che ha influito molto positivamente sul morale della tifoseria. All’andata pari a reti bianche tra le due formazioni all’Olimpico, il 29 novembre 2020 il Napoli ha vinto con un perentorio poker l’ultimo precedente interno contro i giallorossi.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA

Le probabili formazioni della diretta Napoli Roma, match che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Per il Napoli, Luciano Spalletti schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, S. Oliveira, Zalewski; Lo. Pellegrini, Zaniolo, Abraham.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.20.











