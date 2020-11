Diretta Napoli Roma/ Streaming video tv: chi spicca il volo? (Serie A)

DIRETTA NAPOLI ROMA: NEL SEGNO DI MARADONA

Napoli Roma, in diretta dallo stadio San Paolo del capoluogo partenopeo, si gioca per la nona giornata di Serie A alle ore 20.45 di questa sera, domenica 29 novembre 2020. I temi d’interesse della diretta di Napoli Roma sono davvero tanti: innanzitutto, parliamo di una grande classica, tra le due principali squadre del Centro-Sud, divise da una storica rivalità; sarà poi la prima partita di campionato dopo la morte di Diego Armando Maradona, che il “suo” Napoli cercherà di onorare nel migliore dei modi. Ci sono poi naturalmente anche le più “banali” esigenze di classifica, che però avranno grande peso perché Napoli e Roma hanno entrambe grandi ambizioni per questo campionato.

I partenopei di Gennaro Gattuso tuttavia devono rifarsi dopo la sconfitta contro il Milan e non possono permettersi di perdere altro terreno, mentre la Roma di Paulo Fonseca arriva dalla vittoria contro il Parma e più in generale da un periodo davvero eccellente, per cui i giallorossi cercano a Napoli un altro risultato di prestigio per spiccare definitivamente il volo.

DIRETTA NAPOLI ROMA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Roma sarà garantita dai canali di Sky Sport per i propri abbonati. Questa è infatti una delle sette partite della giornata di Serie A che sono trasmesse in esclusiva dalla televisione satellitare, che fornirà anche il servizio di diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA

Vediamo adesso cosa ci potrebbero riservare le probabili formazioni di Napoli Roma. Bakayoko è squalificato, per Gennaro Gattuso c’è quindi un ballottaggio Demme-Lobotka a centrocampo, mentre Zielinski dovrebbe agire sulla trequarti con Insigne e uno tra Lozano e Politano alle spalle di Mertens, che sarà invece la prima punta. Resta poi sempre vivo il dubbio tra Ospina e Meret, questa volta potrebbe avere la meglio il portiere colombiano. Per Paulo Fonseca invece riecco Dzeko, dunque la Roma torna al suo assetto ideale in attacco con Pedro e Mkhitaryan alle spalle del bosniaco. I problemi semmai sono in difesa, dove ci sono diversi giocatori ancora non al top, che dovranno dunque stringere i denti e lasciano il mister in dubbio fino a ridosso del match. A centrocampo infine ritroveremo la coppia mediana composta da Pellegrini e Veretout.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo anche al pronostico su Napoli Roma in base alle quote offerte dall’agenzia Snai: partenopei lievemente favoriti, il segno 1 infatti è quotato a 2,20, mentre poi si sale a 3,65 volte la posta in palio in caso di pareggio (naturalmente segno X) e in caso di successo della Roma, per chi avrà creduto nel segno 2, la posta in palio sarà a un livello intermedio (3,05).



