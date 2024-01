Diretta/ Napoli Salernitana (risultato 0-0) streaming video tv: Simeone titolare! (Serie A, 13 gennaio)

DIRETTA NAPOLI SALERNITANA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Il derby sta per cominciare, la diretta Napoli Salernitana è alle porte e uno sguardo alle statistiche può essere interessante. Parliamo di due squadre agli opposti per vari motivi, tra cui le grandi occasioni create: i campioni d’Italia hanno fin qui creato 49 palle gol mentre i granata 19, ben trenta di differenza che testimoniano rispettivamente il secondo e il peggior dato dell’intera Serie A. Tanto scarto anche per quanto concerne il possesso palla visto che il Napoli detiene il record medio con 58,9%.

La Salernitana invece 44,5%, peggio solo Lecce, Cagliari, Genoa e l’Udinese. Un altro tratto distintivo riguarda le palle lunghe precise con il Napoli che ne effettua 23 nei 90′, terzo dietro a Fiorentina e Inter, mentre la Salernitana a malapena 12.6, di gran lunga il numero più basso della Serie A. Infine, statistica interessante sui tiri col Napoli che in media per partita effettua 17.1 conclusioni. Numero che la SAlernitana non tocca nemmeno da vicino, raggiungendo il 10.9. NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Gaetano, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri. A disposizione: Contini, Idasiak, Demme, Zerbin, Lindstrom, D’Avino, Ostigard, Zanoli, Gioielli, Raspadori. SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Fazio, Gyomber; Legowski, Salomon, Bradaric, Martegani; Candreva, Tchaouna, Simy . Allenatore: F. Inzaghi. A disposizione: Fiorillo, Costil, Daniliuc, Botheim, Stewart, Ikwuemesi, Pierozzi, Bronn, Sfait. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA NAPOLI SALERNITANA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Napoli Salernitana come tutta la Serie A sarà disponibile sulla piattaforma di video streaming Dazn, quest’ultimo infatti detiene i diritti per il massimo campionato di calcio italiano.

TESTA A TESTA

Il confronto storico prima della diretta di Napoli Salernitana dimostra un netto vantaggio per la squadra partenopea nelle cinque partite giocate precedentemente. Il Napoli ha conquistato quattro vittorie, dimostrando una superiorità evidente su un avversario locale. D’altra parte, la Salernitana non ha ancora avuto la gioia di vincere contro il Napoli, ma ha ottenuto un risultato incoraggiante nella scorsa stagione con un pareggio per 1-1. Questo pareggio della stagione precedente potrebbe rappresentare un momento significativo per la Salernitana, evidenziando la capacità della squadra di competere contro una formazione di calibro come il Napoli.

Nonostante il bilancio negativo complessivo, la Salernitana può attingere a questo risultato come fonte di ispirazione e motivazione per cercare di ottenere un risultato positivo nell’incontro imminente. Tuttavia, la storia calcistica è costellata di sorprese e la Salernitana potrebbe cercare di rovesciare il trend negativo cercando la prima vittoria in un confronto che ha spesso visto il Napoli prevalere. L’attesa per l’evolversi di questa sfida, alla luce del passato e degli incontri recenti, contribuisce a creare un contesto avvincente e imprevedibile, alimentando l’interesse dei tifosi e degli appassionati di calcio. (agg. Gianmarco Mannara)

IL DERBY CAMPANO

Ormai ci siamo è tempo della diretta di Napoli Salernitana, questo attesissimo match andrà in onda oggi 13 gennaio alle ore 15 e metterà di frote due squadre che hanno un grande bisogno di punti. Al Maradona questo pomeriggio infatti i padroni di casa si trovano a lottare per un posto in Europa, e probabilmente non quella della Champions League. In casa le cose non vanno come sperato e i partenopei arrivano a questo derby da due sconfitte e un pareggio che ha un po’ smorzato gli animi, per usare un eufemismo.

La Salernitana non è messa molto meglio della formazione casalinga: ultima in classifica nonostante questa stagione partisse per una salvezza tranquilla come lo scorso lo anno. Non si sa bene cosa sia andato storto ma il cambio in panchina ha fatto bene alla squadra che nonostante la precedente sconfitta contro la Juventus, è riuscita a vincere due giornate fa con una discreta facilità

DIRETTA NAPOLI SALERNITANA: PROBABILI FORMAZIONI

La diretta di Napoli Salernitana si avvicina e noi andiamo a dare un’occhiata alle probabili formazioni che accompagneranno l’attesa del match: i padroni di casa si affideranno al classico 4-3-3 dove avremo un unico ballottaggio in attacco tra Raspadori e Simeone, niente di nuovo invece sulle fasce offensive dove senza troppi fronzoli vedremo Politano sulla destra e il talento georgiano Kvara sulla sinistra. Capitan Di Lorenzo come al solito agirà sulla fascia destra e potremmo vederlo molto spesso accentrarsi dal centrocampo in su per creare superiorità numerica.

La Salernitana invece dovrebbe andare in scena questo pomeriggio con il 4-2-3-1 per mettere in moto la tecnica e la visione di gioco di Candreva, che nonostante l’età sembra non subire gli effetti dell’entropia sul suo corpo, poi bisognerà vedere chi assisterà Fazio come secondo centrale difensivo, visto che la squadra ospite ha un po’ di problemi legati agli infortuni questa stagione.

NAPOLI SALERNITANA, LE QUOTE

La diretta di Napoli Salernitana nasconde qualche quota interessante, da segnalare l’1,4 per la vittoria del Napoli sul sito di Bet365, mentre invece sul sito di Bwin il segno X che decreterebbe un pareggio viene quotato 2,1. Infine la vittoria della Salernitana viene quotata 1,9 su Eurobet.











