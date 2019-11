Diretta Napoli Salisburgo/ Streaming video tv: saranno ottavi? (Champions League)

Napoli Salisburgo, sfida diretta dall’arbitro polacco Szymon Marciniak, è valida per la quarta giornata nel gruppo E di Champions League 2019-2020: alle ore 21:00 di martedì 5 novembre i partenopei vanno a caccia di una vittoria che significherebbe qualificazione agli ottavi, a meno che il Genk non ottenga tre punti ad Anfield che sarebbero incredibili. In Europa il Napoli viaggia a gonfie vele, e dopo aver battuto i campioni del Liverpool ha anche centrato un preziosissimo successo alla Red Bull Arena, con il quale ha sparigliato le carte mettendosi in una posizione di assoluta forza; Carlo Ancelotti potrebbe anche vincere il girone e questa sera cercherà di dimenticare le delusioni di Serie A, perchè perdendo sul campo della Roma la squadra è scivolata ancor più in classifica e adesso occupa la settima posizione, a -10 dal secondo posto dell’Inter. Vediamo dunque se gli azzurri confermeranno il loro passo da Champions League nella diretta di Napoli Salisburgo; intanto valutiamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori analizzando le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Salisburgo verrà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, nello specifico sul canale Sky Sport Arena (numero 204 del decoder); come sempre inoltre i clienti Sky potranno seguire questa partita di Champions League anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go (che non comporta costi aggiuntivi) su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SALISBURGO

Ancelotti ha qualche dubbio per Napoli Salisburgo: in difesa Nikola Maksimovic insidia Manolas mentre Luperto potrebbe giocare a sinistra in luogo di Mario Rui, con la conferma di Di Lorenzo da terzino destro. Ci saranno ovviamente anche Meret e Koulibaly, con un centrocampo nel quale rischia nuovamente il posto Lorenzo Insigne perchè Zielinski potrebbe allargarsi a sinistra favorendo l’ingresso di Elmas, che in questo modo affiancherebbe Fabian Ruiz. Callejon sarà confermato a destra; davanti Mertens e Milik partono favoriti ma attenzione a Lozano e Fernando Llorente. Stesso modulo per Jesse Marsch: lo straordinario Daka, tripletta al Mattersburg in campionato, contende a Hwang Hee-Chan la maglia di attaccante al fianco dell’intoccabile Haaland, per il resto le scelte dovrebbero essere fissate. Junuzovic e Mwepu formano la barriera di centrocampo, Minamino e Szoboszlai agiranno come laterali alti avendo in Kristensen e Wober i terzini di riferimento. In mezzo ci sono Onguéné e André Ramalho, il portiere sarà Coronel che sostituisce l’infortunato Cican Stankovic.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico su Napoli Salisburgo, sancito dall’agenzia di scommesse Snai, ci dice che i partenopei partono favoriti: valore di 1,87 volte la puntata sul segno 1 che identifica la loro vittoria casalinga, la quota che è stata posta sul segno 2 (da giocare per il successo degli austriaci) vi permetterebbe di guadagnare un corrispettivo di 3,65 volte la giocata mentre il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 4,00 volte quello che avrete messo sul piatto.



