DIRETTA/ Napoli Sampdoria Primavera video streaming tv: arbitra Federico Fontani

DIRETTA NAPOLI SAMPDORIA PRIMAVERA: ARBITRO

Oggi la diretta di Napoli Sampdoria primavera sarà affidata all’arbitro della sezione di Siena Federico Fontani, che pure oggi sarà chiamato in campo in compagnia degli assistenti Zezza e Cecchi. Fissando ora la nostra attenzione sul primo direttore di gara, apprendiamo presto che il fischietto ha già debuttato in stagione, dirigendo la partita della Serie C-girone C tra oggi e poteva (dove ha estratto 4 cartellini gialli).

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER/ Diretta tv: certezze in difesa per Inzaghi

Nel complesso pure registriamo per Fontani un solo precedente con il Napoli primavera, diretto contro la lazio nella stagione 2019-20 del campionato giovanile: due i testa a testa realizzati con la Sampdoria primavera, diretta anche l’anno scorso, nel match contro il Torino. (agg Michela Colombo)

DIRETTA NAPOLI SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Sampdoria Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia SoloCalcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

Video/ Sassuolo Sampdoria (0-0) highlights: Audero sugli scudi (Serie A)

SFIDA EQUILIBRATA

Napoli Sampdoria, in diretta sabato 11 settembre 2021 alle ore 13.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valevole per la seconda giornata d’andata del campionato Primavera 1. Partenopei insidiosi e con l’obiettivo di dare fastidio a più formazioni possibili: la partenza del Napoli in campionato è stata ottima con la vittoria ottenuta in trasferta e per giunta anche in rimonta in casa del Bologna. I gol di Ambrosino su rigore e Spavone hanno regalato il vantaggio agli azzurri già prima della fine del primo tempo, con l’1-2 mantenuto fino a fine match e la squadra che ha dimostrato anche un buon livello di solidità offensiva già raggiunto.

DIRETTA/ Sassuolo Sampdoria (risultato 0-0): Rogerio non trova il ko

La Sampdoria di Felice Tufano è stata protagonista del campionato Primavera nella passata stagione, lottando fino alla fine per il primo posto nella regular season, traguardo raggiunto all’ultima giornata grazie al 5-0 inflitto al Torino. Ai play off però è arrivata la doccia fredda della sconfitta in semifinale contro l’Atalanta, ma i blucerchiati vogliono riproporsi nella lotta al titolo anche in questa stagione. L’esordio però ha messo in mostra tante difficoltà per il rinnovato gruppo dei genovesi, che si è fatto sorprendere con una sconfitta di misura subita in casa della Spal.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Napoli Sampdoria Primavera, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per il Napoli, Nicolò Frustalupi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pinto; Barba, Spedalieri, Costanzo; Di Dona, Vergara, Tourè, Spavone, De Marco; D’Agostino, Ambrosino. Risponderà la Sampdoria allenata da Felice Tufano con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Esposito; Mane, Aquino, Bonfanti; Somma, Chilafi, Yepes Laut, Paoletti, Migliardi; Malagrida, Montevago.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Mapei Stadium, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.

© RIPRODUZIONE RISERVATA