Diretta Napoli Sampdoria/ Streaming video e tv: azzurri vogliono continuità (Serie A)

DIRETTA NAPOLI SAMPDORIA: FACILE PER GLI AZZURRI

Napoli Sampdoria, in diretta domenica 9 gennaio 2022 alle ore 16.30 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà la sfida valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie A. Le due compagini, reduci da risultati altalenanti in questa fase della stagione, vogliono cercare dei punti fondamentali per il prosieguo dell’anno e tentare di portare dalla loro il primo successo del 2022. Entrambe, infatti, nel primo match del 2022 sono passate in vantaggio contro Juventus e Cagliari, ma i risultati poi non sono stati come sperati: 1-1 degli azzurri contro i bianconeri di Allegri, sconfitta interna per i liguri per 1-2.

Il Napoli di Luciano Spalletti, che deve fare i conti con numerosi positivi al Covid-19 in squadra, vuole ritrovare la continuità che manca da inizio stagione, con l’avvio di campionato che aveva portato gli azzurri nei gradini nobili della classifica. Gli ultimi passi falsi, e risultati non del tutto esaltanti, contro Spezia ed Empoli (sconfitte subite per 1-0 al Maradona) sono solo le ultime di un tabù che vede il Napoli mancare la vittoria casalinga in campionato dal 28 novembre, quando la Lazio venne battuta 4-0. Dall’altra parte la Samp, quindicesima in classifica a sette punti dalla zona retrocessione, cerca risultato per allontanare i fantasmi e raccogliere stima dopo la cocente sconfitta subita nell’infrasettimanale della Befana.

DIRETTA NAPOLI SAMPDORIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Napoli Sampdoria di Serie A, è una delle partite di questa giornata di campionato che andrà in esclusiva su Dazn. Per poter visionare la gara in questione è necessario essere abbonati alla piattaforma Dazn. Di conseguenza, è possibile vederla anche in diretta streaming video tramite l’applicazione o tramite Smart Tv.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SAMPDORIA

Le probabili formazioni della diretta Napoli-Sampdoria, match che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Per il Napoli, Luciano Spalletti potrebbe optare su un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. La Sampdoria di Roberto D’Aversa risponde con un 4-4-2 con Audero tra i pali, Dragusin, Ferrari, Chabot e Murru a comporre la linea difensiva dietro a Bereszynski, Ekdal, Askildsen e Thorsby. In attacco la coppia Gabbiadini-Caputo.

DIRETTA NAPOLI SAMPDORIA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Diego Armando Maradona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dei partenopei con il segno 1 è quotato a 1,45 volte la posta, l’eventuale pareggio con in segno X viene offerto a una quota di 4,75, mentre il successo esterno della compagine doriana col segno 2 viene quotato a 6,50.



