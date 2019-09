Diretta Napoli Sampdoria/ Streaming video tv, voglia di riscatto per due (Serie A)

Napoli Sampdoria verrà diretta dal signor Federico La Penna, e si gioca alle ore 18:00 di sabato 14 settembre: dopo la sosta per le nazionali si torna a giocare nel campionato di Serie A 2019-2010, arrivato alla terza giornata. L’anno scorso di questi tempi i blucerchiati avevano schiantato i partenopei a Marassi, ma oggi il contesto rischia di essere diverso: il Napoli arriva dalla sconfitta bruciante contro la Juventus ma ha dimostrato di poter essere devastante nel suo reparto avanzato che ha davvero tante soluzioni. Quasi un invito a nozze questa partita contro la Sampdoria, che al di là di aver segnato solo una rete su rigore ne ha incassate ben sette, chiaramente ha sempre perso e ha già parecchi dubbi sul reale valore di una rosa che non si è rinforzata. La panchina di Eusebio Di Francesco è già calda, per sigillare la sua posizione il tecnico abruzzese dovrà provare a prendersi almeno un pareggio al San Paolo. Mettiamoci dunque in attesa della diretta di Napoli Sampdoria; nel frattempo possiamo vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Sampdoria sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, dunque sarà riservata agli abbonati che potranno seguire la sfida sul canale Sky Sport Serie A (numero 202). L’alternativa, per i clienti dell’emittente che non potessero mettersi davanti a un televisore, resta quella della diretta streaming video: il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone installandovi l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SAMPDORIA

Carlo Ancelotti dovrà affrontare Napoli Sampdoria ancora senza Milik, ma ha trovato un impatto immediato da parte di Lozano che dunque sarà il probabile centravanti tattico dei partenopei, agendo al fianco di Milik. Il tecnico pare intenzionato a tornare al 4-4-2: significa che Zielinski si allarga a sinistra per giocare come esterno, che Callejon fa un passo indietro agendo dall’altra parte e in mezzo ci sarà la conferma del tandem formato da Allan e Fabian Ruiz, anche se Elmas scalpita per avere spazio. Possibile turnover in vista della Champions League in difesa: Di Lorenzo e Ghoulam sugli esterni, ma Ospina può sostituire Meret e uno tra Manolas e Koulibaly lasciare il posto a Maksimovic. La Sampdoria dovrebbe confermare la difesa con Murillo e Colley davanti ad Audero, Depaoli a destra e Murru sull’altro versante; in mediana mancherà Ronaldo Vieira per squalifica e dunque Ekdal avrà una maglia come regista, con Jankto che torna a fare la mezzala insieme a Linetty. Quagliarella, grande ex, sarà ovviamente la prima punta con il supporto di Gabbiadini e Caprari, ma occhio al nuovo arrivato Emiliano Rigoni che potrebbe giocare subito.

QUOTE E PRONOSTICO

Ovviamente per Napoli Sampdoria sono i partenopei ad essere favoriti, e anche in maniera piuttosto netta: l’agenzia di scommesse Snai ha previsto un valore di 1,28 volte la puntata per il segno 1, che identifica l’eventualità della vittoria interna. Già l’ipotesi del pareggio, per il quale dovrete scommettere sul segno X, vi farebbe guadagnare una cifra pari a 6,00 volte quanto investito; con il segno 2 per il successo dei blucerchiati l’ammontare della vincita corrisponderebbe a 9,25 volte quanto messo sul piatto.





