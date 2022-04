Diretta Napoli Sassari/ Streaming video tv: obiettivi diversi (Basket)

DIRETTA NAPOLI SASSARI: SFIDA DELICATA

Napoli Sassari, diretta dagli arbitri Rossi, Grigioni e Nicolini, si giocherà con palla a due alle ore 20.45 di questa sera, domenica 24 aprile 2022, presso il PalaBarbuto del capoluogo campano per la ventottesima giornata della Serie A di basket. Il posticipo metterà in palio una posta molto delicata per la classifica, di conseguenza la diretta di Napoli Sassari catturerà sicuramente l’attenzione di tifosi e appassionati sia per quanto riguarda la lotta salvezza sia per la corsa verso i playoff.

La GeVi Napoli Basket deve infatti guardarsi alle spalle a causa di un bilancio che parla di dieci vittorie e diciassette sconfitte, 20 punti in classifica e una salvezza che è ancora tutta da conquistare per la formazione partenopea, mentre il Banco di Sardegna Sassari con 26 punti, ottenuti attraverso tredici vittorie e altrettante sconfitte, sta inseguendo un posto ai playoff per confermare il valore di primo piano della Dinamo nel panorama del basket italiano. Solo una parte avvicinerà il proprio obiettivo finale: che cosa ci dirà Napoli Sassari?

DIRETTA NAPOLI SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Sassari sarà disponibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), questa partita della Serie A 2021-2022 di basket sarà dunque visibile in diretta streaming video su Rai Play oltre che a pagamento sulla piattaforma Discovery +, che trasmette infatti tutte le partite del massimo campionato della pallacanestro italiana. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA NAPOLI SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Napoli Sassari, dobbiamo sottolineare che per la GeVi è ormai lontano l’ottimo inizio di stagione, quando i partenopei avevano vinto sette delle prime undici partite candidandosi a grande rivelazione della stagione. Da quel momento in poi sono tuttavia arrivate solamente tre vittorie per Napoli, che adesso vede pericolosamente a rischio anche la permanenza in Serie A. Otto giorni fa era arrivata la sconfitta per 90-67 a Milano, partita che nei primi due quarti aveva visto una ottima Napoli, tuttavia travolta da un parziale meneghino di 34-10 nel terzo quarto.

Per il Banco di Sardegna Sassari invece questa è stata una stagione ricca di alti e bassi, come dimostra l’esatto 50% di vittorie: sono lontani i tempi della Dinamo protagonista ai vertici, ma almeno i playoff dovrebbero essere un traguardo certamente alla portata della Dinamo. Complica la situazione però la sconfitta per 63-66 nella scorsa giornata contro Venezia, che ha espugnato il PalaSerradimigni al termine di una partita all’insegna delle due difese, nonostante 19 punti di Eimantas Bendzuis, che era stato il migliore marcatore di Sassari.











