Diretta Napoli Sassari streaming video tv: orario e risultato live della partita per la Serie A di basket, oggi domenica 23 novembre 2025

DIRETTA NAPOLI SASSARI (RISULTATO FINALE 86-75): TRIPLICE FISCHIO

Napoli vince 86-75 al termine di una partita solida, condotta per lunghi tratti e gestita con lucidità nei momenti decisivi. La chiave del successo è il dominio fisico e tecnico di Flagg, autentico MVP: chiude con 25 punti, presenza costante nel pitturato, rimbalzi pesanti e una capacità continua di creare mismatch favorevoli. Accanto a lui brillano Bolton ed El Amin, entrambi protagonisti nel guidare il ritmo offensivo: il primo con penetrazioni e triple che spezzano i parziali sardi, il secondo con gestione lucida e punti nei momenti cruciali. Ottimo anche il contributo di Croswell, decisivo a rimbalzo e prezioso nei minuti in cui Sassari prova a rientrare.

DIRETTA/ Cantù Virtus Bologna (risultato 77-89): gara senza storie (23 novembre 2025)

Sassari resta in partita fino al terzo quarto grazie a Buie, che chiude con 24 punti e grande pericolosità dal perimetro, e a Thomas, autore di una prestazione completa tra tiri da fuori e presenza sotto canestro. Beliauskas dà energia e punti importanti, mentre Vincini porta fisicità e lavoro sporco. Tuttavia, la squadra sarda paga alcune disattenzioni difensive, un numero elevato di seconde opportunità concesse e la difficoltà nel contenere l’impatto di Flagg. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Tortona Venezia (risultato finale 90-98): vittoria lagunare! (oggi 23 novembre 2025)

DIRETTA NAPOLI SASSARI (RISULTATO LIVE 62-57): FINE TERZO QUARTO

Napoli resta avanti 62-57 al termine di un terzo quarto molto combattuto di questa diretta, in cui Sassari prova più volte a rientrare ma senza riuscire a completare la rimonta. Flagg continua a essere il punto di riferimento offensivo dei partenopei: sale a 21 punti dominando nel pitturato, attaccando con continuità il ferro e aggiungendo rimbalzi fondamentali che danno ossigeno alla squadra. Al suo fianco cresce ancora Bolton, che arriva a 14 punti con ottime soluzioni dal palleggio e un paio di canestri pesanti nei momenti di maggiore pressione.

DIRETTA/ Trapani Reggio Emilia (risultato finale 88-75): Ford con il 70% da tre! (23 novembre 2025)

El Amin resta lucido nella gestione, raggiunge quota 14 punti e distribuisce gioco con grande esperienza. Buon impatto anche di Croswell, autore di 5 punti e presente a rimbalzo grazie alla sua fisicità. Sassari però non molla: Buie sale a 15 punti e prova a caricarsi la squadra sulle spalle con iniziative dal perimetro e penetrazioni profonde. Thomas risponde con 11 punti e un lavoro importante a rimbalzo, mentre Beliauskas aggiunge 8 punti e qualche tripla che tiene accesa la speranza della rimonta. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA NAPOLI SASSARI (RISULTATO LIVE 48-37): FINE SECONDO QUARTO

Napoli allunga in questa diretta e chiude il primo tempo sul 48-37 grazie a un secondo quarto giocato con grande ritmo e una superiore qualità offensiva. Flagg continua a essere il protagonista assoluto: sale a 17 punti con un dominio totale nel pitturato, attaccando ogni mismatch e aggiungendo anche presenza a rimbalzo e protezione del ferro. Al suo fianco cresce El Amin, letale dal palleggio e capace di arrivare all’intervallo con 14 punti, alternando triple, penetrazioni e assist che spezzano la difesa sarda.

Bolton contribuisce con 7 punti e un paio di iniziative che danno continuità alla manovra, mentre Napoli mantiene un ritmo alto e costante, trovando spesso vantaggi in transizione e costringendo Sassari a rincorrere. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA NAPOLI SASSARI (RISULTATO LIVE 22-18): FINE PRIMO QUARTO

Napoli chiude avanti 22-18 un primo quarto vivace e ben giocato in questa diretta, trascinata da un Flagg dominante: 11 punti, presenza costante vicino al ferro e ottima precisione sia in avvicinamento che dal mid-range. Accanto a lui si fanno sentire Bolton ed El Amin, entrambi a quota 4, con il primo bravo a colpire sugli scarichi e il secondo efficace nel creare vantaggi dal pick and roll.

Sassari resta in scia grazie a un attacco distribuito: Buie e Ceron mettono 4 punti a testa trovando buone soluzioni dal palleggio, mentre Thomas aggiunge altri 4 punti con un paio di conclusioni ben costruite. I sardi però faticano in difesa a contenere le accelerazioni di Napoli e soprattutto il dominio fisico di Flagg, che apre spazi per le seconde linee. Primo quarto equilibrato, con Napoli più continua nei possessi chiave. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA NAPOLI SASSARI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Sta per cominciare la diretta Napoli Sassari, ci permettiamo però una piccola divagazione dall’argomento strettamente agonistico legato a questa pur importante partita di Serie A, dal momento che in settimana Achille Polonara ha voluto rispondere a tutto l’affetto dimostrato nella scorsa giornata dai tifosi della Dinamo al PalaSerradimigni di Sassari: “Sono cose che fanno super piacere”, aveva risposto Polonara, ringraziando per i messaggi ricevuto in realtà anche dai tifosi delle altre squadre, perché il mondo del basket è compatto al fianco di Polonara.

“Non vedo l’ora di tornare a Sassari, mando un grande abbraccio a tutti e li ringrazio di cuore per l’affetto che mi dimostrano ogni giorno, non soltanto in questa occasione”. In conclusione, Polonara aveva mandato un messaggio in sardo: “Faccio una sola promessa: zi vidimmu a Sassari!”. Siamo sicuri che sono parole che fanno piacere anche ai tifosi partenopei, un bel modo per introdurci davvero alla diretta Napoli Sassari che ormai inizia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NAPOLI SASSARI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Napoli Sassari in tv sarà un’esclusiva della piattaforma tematica LBATV in diretta streaming video su abbonamento.

NAPOLI SASSARI: CON UN OBIETTIVO COMUNE

Tra due squadre divise da due soli punti si può identificare un obiettivo comune, ecco allora che la diretta Napoli Sassari potrebbe dirci molto dal PalaBarbuto, o per essere precisi Alcott Arena di Napoli alle ore 20.00 di questa sera, domenica 23 novembre 2025, per la nona giornata del campionato di Serie A di basket.

La priorità fondamentale sarebbe quella di mettersi in una posizione più tranquilla in ottica salvezza, per poi ragionare sud un possibile attacco alle prime otto posizioni, innanzitutto per la Final Eight di Coppa Italia e poi per i playoff. Le prospettive migliori potrebbero essere quelle della Guerri Napoli Basketball, che finora ha 6 punti con tre vittorie e cinque sconfitte.

Il doppio turno casalingo è iniziato in realtà con una sconfitta, che però poteva anche essere messa in conto contro la capolista Brescia. Molto più propizio per i partenopei potrebbe essere l’appuntamento di oggi, perché nel capoluogo campano arriva il Banco di Sardegna Sassari, che ha una classifica molto meno felice.

Per i sardi 4 punti, con due vittorie e tre sconfitte: attenzione però alla Dinamo, che dopo un inizio di campionato disastroso ha vinto due delle ultime tre partite. L’obiettivo quindi è in questo caso continuare a risalire, con l’obiettivo dell’aggancio in classifica se arrivasse il colpo esterno nella diretta Napoli Sassari…

DIRETTA NAPOLI SASSARI: TRA ALTI E BASSI

Possiamo allora parlare di alti e bassi per entrambe le squadre verso la diretta Napoli Sassari. I partenopei stanno riuscendo a tenersi in linea di galleggiamento, potremmo dire così, anche grazie a qualche acuto pregevole come la vittoria a Trento di un paio di settimane fa. L’obiettivo dei playoff potrebbe essere non così lontano ma naturalmente servirebbe una maggiore continuità, che per Napoli dovrebbe passare dalle vittorie nelle partite sulla carta alla portata, come ovviamente sarebbe questa, in casa contro una rivale che è dietro in classifica.

Sassari però finalmente ha rialzato la testa: fino a inizio novembre avremo purtroppo dovuto parlare solamente di “bassi” per la Dinamo, che aveva perso le prime cinque partite di questo campionato. Il successo contro Cantù segnando 100 punti è stata la prima gioia, poi è arrivata la sconfitta a Venezia ma settimana scorsa è stato davvero prezioso l’acuto sul filo di lana contro Trento per 89-88: Sassari quindi è in crescita, i sardi puntano alla terza vittoria in quattro partite nella diretta Napoli Sassari, sarebbe un chiarissimo segnale di un netto cambio di passo…