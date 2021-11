Diretta/ Napoli Sassuolo (Primavera) streaming video tv: partenopei per il riscatto

DIRETTA NAPOLI SASSUOLO: I 3 PUNTI PER SVOLTARE!

Napoli Sassuolo, in diretta sabato 6 novembre 2021 alle ore 11.00 presso l’Arena Giuseppe Piccolo, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato Primavera 1. I partenopei cercano riscatto dopo l’ultima sconfitta di Empoli, che ha lasciato comunque gli azzurri al sesto posto in zona play off. Una frenata dopo due vittorie consecutive, ottenute contro Milan e Atalanta in un campionato comunque finora ricco di alti e bassi per la formazione allenata da Frustalupi.

Il Sassuolo è ancora terzultimo nella classifica del campionato Primavera, ma resta comunque in risalita dopo tre risultati utili consecutivi. Alla vittoria di Cagliari per i neroverdi hanno fatto seguito due pareggi contro Torino e Lecce, gli emiliani stanno riuscendo a ritrovare un buon equilibrio ma devono ancora migliorare soprattutto dal punto di vista offensivo, con 4 gol realizzati nelle prime 7 partite di campionato, al momento peggior attacco del torneo assieme a quello del Verona.

DIRETTA NAPOLI SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Sassuolo Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Napoli Sassuolo Primavera, match che andrà in scena all’Arena Giuseppe Piccolo. Per il Napoli, Nicolò Frustalupi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona, De Marco, Saco, Spavone, Cioffi; Ambrosino, D’Agostino. Risponderà il Sassuolo allenato da Emiliano Bigica con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Zacchi, Pieragnolo, Flamingo, Zenelaj, Paz, Mata, Aucelli, Miranda, Samele, Abubakar, Estevez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Arena Giuseppe Piccolo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.



