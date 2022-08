Diretta/ Napoli Sassuolo streaming video e tv. Partenopei lanciati (Primavera)

DIRETTA NAPOLI SASSUOLO PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI!

Napoli Sassuolo, in diretta mercoledì 31 agosto 2022 alle ore 11.00 presso l’Arena Giuseppe Piccolo di Napoli, sarà una sfida valida per la 3^ giornata del campionato Primavera 1. Partenopei lanciati dopo l’ultima vittoria casalinga contro il Cesena, importante perché ha permesso agli azzurri di annullare il passo falso all’esordio in casa del Lecce, con i ragazzi allenati da Frustalupi che mirano in questa stagione a evitare le ansie della lotta per non retrocedere vissute nel passato campionato.

Infortunio Florenzi, è allarme in difesa per Milan/ Pioli: "Problema muscolare grave"

Dall’altra parte il Sassuolo dopo il pari all’esordio contro la Juventus arriva da una importante vittoria per 3-2 contro il Verona in casa, successo importante ottenuto conducendo autorevolmente il match dopo lo svantaggio iniziale. Per quanto riguarda i precedenti è terminata con un pareggio per 1-1 l’ultima sfida a Napoli tra le due compagini nel campionato Primavera, partita datata 6 novembre 2021.

Infortunio Berardi: problema muscolare grave per attaccante Sassuolo/ Esce in lacrime

NAPOLI SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Sassuolo Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

DIRETTA/ Sassuolo Milan (risultato finale 0-0): solo pari per i rossoneri

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Napoli Sassuolo Primavera, match che andrà in scena all’Arena Giuseppe Piccolo di Napoli. Per il Napoli, Nicolò Frustalupi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Boffelli; Barba, Acampa, Marchisano, Nosegbe, Obaretin, Spavone, Iaccarino, Pesce, Gioielli, Marranzino. Risponderà il Sassuolo allenato da Emiliano Bigica con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Theiner, Loeffen, Pieragnolo, Casolari, Abubakar, Russo, D’Andrea, Mata, Cannavaro, Martini, Bruno.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Sassuolo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.65.











© RIPRODUZIONE RISERVATA