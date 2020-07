Diretta Napoli Sassuolo/ Streaming video tv: chi torna a vincere? (Serie A)

Napoli Sassuolo, in diretta dallo stadio San Paolo del capoluogo campano, si gioca alle ore 21.45 di questa sera, sabato 25 luglio 2020, per la trentaseiesima giornata di Serie A. Un anticipo intrigante dal punto di vista tecnico ma senza particolari stimoli di classifica: così si presenta la diretta di Napoli Sassuolo. I partenopei e gli emiliani sono state fra le migliori squadre del post-lockdown, anche se entrambe arrivano da una sconfitta nel turno infrasettimanale. Gli uomini di Gennaro Gattuso hanno perso contro il Parma, mentre la compagine di Roberto De Zerbi si è dovuta inchinare al Milan. Il giudizio complessivo sulle stagioni di Napoli e Sassuolo è invece ben diverso: i partenopei dovevano lottare per lo scudetto con la Juventus, invece navigano al settimo posto e solo grazie alla Coppa Italia hanno la certezza di un posto in Europa League per la prossima stagione, il flop è stato davvero pesante; il Sassuolo è invece ottavo e punta dunque a vincere il “secondo campionato” fuori dalle sette big. Tutto questo comunque senza eccessive pressioni (manca pure il pubblico), speriamo allora di poterci divertire stasera con spettacolo e gol…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE NAPOLI SASSUOLO

La diretta tv di Napoli Sassuolo sarà trasmessa su Dazn 1, canale numero 209 di Sky Sport, per gli abbonati alla televisione satellitare che abbiano attivato l’apposita offerta. Altrimenti vi è la possibilità della diretta streaming video, garantita dalla piattaforma Dazn naturalmente ai propri abbonati, essendo questa una delle tre partite del turno che fanno parte del pacchetto Dazn.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SASSUOLO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Napoli Sassuolo. Per Gennaro Gattuso l’obiettivo principale è ormai quello di mantenere l’intera rosa allenata, pensando al Barcellona: in attacco rientra Milik dalla squalifica, ma anche Mertens e in parte Callejon hanno riposato contro il Parma, dunque nel tridente è possibile un turnover davvero ampio. Il discorso d’altronde si applica ad ogni reparto: il centrocampo potrebbe anche cambiare al 100%, in difesa dovrebbe rientrare Manolas e altri cambi potrebbero esserci sulle fasce: la profondità della rosa è indiscutibile, ma inchioda il Napoli alle colpe di un campionato anonimo. Nel Sassuolo rientra dalla squalifica Ferrari, sicuramente titolare in difesa, mentre Magnanelli sostituirà a centrocampo lo squalificato Bourabia e in attacco potrebbe partire titolare Djuricic e vedremo se ci sarà ancora spazio per il giovane Raspadori.

PRONOSTICO E QUOTE

Vediamo infine il pronostico di Napoli Sassuolo secondo le quote dell’agenzia Snai. I padroni di casa sono nettamente favoriti: il segno 1 infatti è quotato a 1,57, mentre poi si sale a 4,25 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5,25 volte la posta in palio in caso di colpaccio del Sassuolo, per chi avrà creduto nel segno 2.



