Diretta/ Napoli Sassuolo streaming video tv: Spalletti cerca il riscatto (Serie A)

DIRETTA NAPOLI SASSUOLO: OGGI NIENTE PASSI FALSI!

Napoli Sassuolo, in diretta sabato 30 aprile 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Dopo la tempesta il Napoli cerca la quiete, un solo punto nelle ultime tre partite di campionato per i partenopei che hanno visto sfumare il sogno Scudetto, perdendo il passo di Milan e Inter in testa alla classifica con la bandiera bianca alzata definitivamente dopo la clamorosa rimonta subita domenica scorsa in casa dell’Empoli.

Il tecnico Spalletti vuole blindare il terzo posto dall’assalto della Juventus e dovrà cercare punti contro un Sassuolo che in questa stagione ha già messo in riga in casa loro Inter, Milan e Juventus, anche se proprio i bianconeri hanno inflitto ai neroverdi l’ultima sconfitta al Mapei Stadium. All’andata rimonta del Sassuolo passato dallo 0-2 al 2-2 contro il Napoli, emiliani vincenti 0-2 anche nell’ultimo precedente in Campania. Il Napoli non batte il Sassuolo in casa dal 2-0 del 25 luglio 2020.

DIRETTA NAPOLI SASSUOLO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Napoli Sassuolo di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SASSUOLO

Le probabili formazioni della diretta Napoli Sassuolo, match che andrà in scena al Diego Armando Maradona di Napoli. Per il Napoli, Luciano Spalletti schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osimhen. Risponderà il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Consigli; Muldur, Ayhan, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez; D. Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Sassuolo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.











