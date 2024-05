DIRETTA NAPOLI SCAFATI/ Video streaming tv: è un finale amaro per la GeVi (basket A1, 5 maggio 2024)

DIRETTA NAPOLI SCAFATI: UN FINALE AMARO

Non può che essere un finale amaro quello che accompagna la GeVi nella diretta di Napoli Scafati. Lo abbiamo già detto: questa squadra avrebbe potuto comodamente fare i playoff, praticamente per oltre due terzi di stagione è stata nelle prime otto della classifica ma ora si ritrova fuori dalla post season. Certo: la Coppa Italia messa in bacheca dopo 18 anni rende l’annata positiva e anche di più, il punto dunque non è un fallimento sportivo (sempre che si possa chiamare tale) ma appunto l’amarezza per non aver potuto proseguire un percorso che sarebbe potuto essere scintillante, magari ricalcando quella semifinale sempre arrivata nel 2006.

Una Napoli che a febbraio sembrava pronta a spaccare il mondo, con l’addizione di Markel Brown pedina in più nella Final Eight; tornata da Torino però la GeVi ha accusato la stanchezza e ha perso cinque partite consecutive, una striscia sanguinosissima anche perché Trento e Tortona, in rimonta, non hanno concesso sconti obbligando i partenopei a guardare da fuori i playoff. Certamente si tratta di una delusione, l’anno prossimo però Napoli sarà in Serie A1 per il quarto anno consecutivo e probabilmente ancora con un progetto solido che possa migliorare questo risultato. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA NAPOLI SCAFATI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile la diretta tv di Napoli Scafati, per questa 30^ giornata di Serie A1 sono altre le partite selezionate ma l’intera programmazione del campionato di basket è disponibile sulla piattaforma DAZN, di conseguenza potrete seguire il match in questione in diretta streaming video, ovviamente dopo aver sottoscritto un abbonamento al servizio, ricordando poi che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili del caso.

NAPOLI SCAFATI: DERBY DI FINE STAGIONE

Ci aspetta la diretta di Napoli Scafati, in cui gli arbitri sono Tolga Sahin, Alessandro Perciavalle e Sergio Noce: alle ore 18:15 di domenica 5 maggio si gioca per la 30^ giornata di basket Serie A1 2023-2024. Il derby è sempre il derby, ma questo conterà poco: entrambe le squadre infatti sono già state eliminate dai playoff ma d’altro canto sono salve, dunque sarà un ideale comminato con la GeVi che potrà festeggiare una volta di più la straordinaria e inattesa Coppa Italia vinta a febbraio, che ha dato una valutazione più che positiva alla stagione.

Per quanto riguarda Scafati, la Givova travolta in casa da Sassari ha ottenuto la salvezza per il secondo anno consecutivo: un ottimo traguardo, soprattutto per un paio di defezioni che sono arrivate nel corso dell’anno e di cui avevamo già parlato. Una terza stagione consecutiva in Serie A1 è comunque tanto e vedremo se l’anno prossimo si correrà per i playoff, intanto vedremo cosa succederà nella diretta di Napoli Scafati di cui adesso possiamo provare ad analizzare gli aspetti principali.

DIRETTA NAPOLI SCAFATI: CI SI RIVEDE L’ANNO PROSSIMO

La diretta di Napoli Scafati ci propone un derby tra due squadre che sono separate da una sola vittoria in classifica: sembra incredibile per quello che è stato l’andamento della stagione, perché ad un certo punto la GeVi sembrava quasi certa di chiudere almeno nelle prime cinque posizioni. Invece sono stati mancati anche i playoff, a causa del calo che è arrivato dopo aver vinto la Coppa Italia: si rifletterà sulle cause, ma comunque come già detto si può assolutamente parlare di una stagione con il segno positivo.

Anche Scafati è soddisfatta: salvezza doveva essere e salvezza è stata, alla fine senza particolari affanni: qualcuno aveva pronosticato che con l’addio di David Logan e il malore che ha colto Stefano Sacripanti la Givova sarebbe crollata andando in Serie A2, così non è stato perché la squadra è stata comunque in grado di raccogliere qualche vittoria brillante lungo il percorso, anche in un tribolato girone di ritorno. Appuntamento dunque all’anno prossimo per entrambe le campane, ma prima sarà molto interessante scoprire chi vincerà il secondo derby di questo campionato.











