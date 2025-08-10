Diretta Napoli Sorrento streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live dell’amichevole con i partenopei (oggi 10 agosto 2025)

DIRETTA NAPOLI SORRENTO: AMICHEVOLE CON DERBY CAMPANO

Seconda amichevole consecutiva per i campioni d’Italia, che in questa estate ci stanno abituando alle doppiette di partite a meno di 24 ore l’una dall’altra. Ieri sera i partenopei hanno affrontato gli spagnoli del Girona, oggi domenica 10 agosto 2025 ecco invece un derby campano con la diretta Napoli Sorrento alle ore 11.00 del mattino sempre allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.

Antonio Conte aveva fatto la stessa scelta una settimana fa e in verità non era andata benissimo, con il pareggio contro la Casertana in un altro derby campano contro una squadra di Serie C, per di più a poche ore di distanza dalla sconfitta contro i francesi del Brest della sera precedente, il secondo scivolone dopo il ko d’apertura con l’Arezzo.

In ogni caso, è chiarissima la scelta: il Napoli vuole giocare tanto per arrivare pronto all’inizio del campionato e successivamente anche all’esordio in Champions League, che sarà evidentemente la grande variabile rispetto alla scorsa stagione. Le doppie amichevoli servono per dare minuti a tutti, se poi i risultati fossero migliori naturalmente tutti sarebbero più sereni.

Per il Sorrento invece questo è ovviamente un test di lusso verso il prossimo campionato di Serie C, dopo il quattordicesimo posto dello scorso torneo, che aveva comunque garantito una salvezza tranquilla. Ovviamente per i Costieri sarebbe motivo di grande orgoglio cogliere un risultato di prestigio questa mattina contro i blasonati cugini con lo scudetto sul petto, sarà la diretta Napoli Sorrento a dirci se la missione sarà possibile…

DIRETTA NAPOLI SORRENTO IN STREAMING VIDEO TV

Per seguire la diretta Napoli Sorrento in tv, ci saranno alcune differenze rispetto al match di ieri. Il derby di oggi sarà infatti visibile per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, con diretta streaming video quindi su Sky Go e Now Tv, ma anche tramite OneFootball.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SORRENTO

Nelle probabili formazioni per la diretta Napoli Sorrento è facile prevedere una ampia rotazione degli uomini a disposizione di Antonio Conte, con maggiore impiego per chi ieri sera in questo stesso stadio ha giocato di meno nella più impegnativa amichevole contro il Girona. In porta la questione si fa interessante, perché con Milinkovic-Savic al fianco di Meret potremmo dire senza timore di smentite che il Napoli ha a sua disposizione una coppia di portieri entrambi potenzialmente titolari.

Fra i giocatori di movimento invece una stagione con la Champions League oltre al campionato imporrà a Conte di attingere molto di più fra le riserve, perché non potranno giocare sempre gli stessi su entrambi i fronti. In difesa parliamo ad esempio di Juan Jesus ma anche di alcuni acquisti come Marianucci e Obaretin; sulle fasce si potrebbe parlare di Mazzocchi e Zanoli; a centrocampo magari del giovane talento Hasa; davanti puntano a mettersi in evidenza i vari Vergara, Cheddira e Ambrosino. Chi si metterà in luce stamattina?