DIRETTA NAPOLI SPAL/ Video streaming TV8: dominio azzurro nei precedenti (amichevole, 24 luglio 2023)

DIRETTA NAPOLI SPAL: I TESTA A TESTA

Sappiamo bene che la diretta di Napoli Spal ha parecchi precedenti: in effetti, in contesti ovviamente ufficiali, troviamo ben 48 partite con un bilancio che, come possiamo immaginare, sorride alla squadra partenopea. Il Napoli ha vinto 26 di queste gare contro la Spal, che ne ha portate a casa 11; di conseguenza, sono 11 anche i pareggi. Il dato interessante riguarda la serie positiva da parte del Napoli: ci sono sei vittorie nelle ultime sette partite (l’ultima è quella del giugno 2020, terminata 3-1 al San Paolo con i gol di Dries Mertens, José Callejon e Amin Younes, per la Spal temporaneo pareggio del doppio ex Andrea Petagna), e soprattutto l’ultima affermazione della Spal risale al settembre 1962, un 4-2 casalingo sempre in Serie A.

Calciomercato Napoli News/ Danso al posto di Kim, arriva Caprile ma andrà in prestito (21 luglio 2023)

Da quel momento il Napoli ha ottenuto 17 vittorie a fronte di 5 pareggi; l’ultima volta in cui gli estensi hanno fatto punti è un 1-1 nell’ottobre 2019 (ultima partita disputata allo stadio Mazza, con i gol di Arkadiusz Milik e Jasmin Kurtic entrambi nel primo tempo), mentre va anche segnalato che tra il settembre 1965 e il giugno 1977 la squadra partenopea ha vinto 9 partite consecutive contro la Spal. (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Napoli Anaune Val di Non (6-1) gol e highlights: indicazioni positive per Rudi Garcia (20 luglio 2023)

DIRETTA NAPOLI SPAL STREAMING VIDEO TV

La diretta tv della sfida tra Napoli Spal sarà disponibile sia in pay tv che in chiaro. Infatti il match tra i partenopei e gli estensi si potrà vedere sia su Sky Sport Calcio attraverso l’abbonamento al pacchetto Calcio sia su TV8 senza costi aggiuntivi sul canale 8 del digitale terreste.

Se invece non si disponesse di nessuna delle precedenti possibilità, sarà possibile assistere in diretta streaming all’incontro su NOW così come su Sky Go, ovviamente se dotati di un abbonamento a Sky.

SERIE A CONTRO SERIE C

La diretta Napoli Spal, in programma lunedì 24 luglio alle ore 18:00, racconta della seconda amichevole stagione dei campioni d’Italia in carica. La squadra di Rudi Garcia ha infatti inaugurato la propria stagione con il 6-1 inflitto all’Anaune Val di Non in virtù delle reti di Politano su rigore, Vergara, Cioffi, Coli, Iaccarino e Olivera. Prima volta in campo per la stagione 2023/2024 invece per la Spal, la cui ultima partita risale al 19 maggio quando fermarono i sogni di playoff del Pisa sul campo dell’Arena Garibaldi.

Diretta/ Napoli Anaune Val di Non (risultato finale 6-1): sigla anche Olivera (20 luglio 2023)

Il successo contro i toscani non ha però evitato la retrocessione in Lega Pro per i biancoblu, un vero e proprio tracollo sportivo per una squadra che solamente nel 2016-2017 aveva vinto il campionato di Serie B, riuscendo ad accedere nel massimo campionato italiano dopo 49 anni. Da lì in poi la retrocessione nel 2019-2020 dopo due stagioni rispettivamente concluse al 17esimo e 13esimo posto fino alla 19esima posizione in cadetteria dell’ultima annata.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPAL

Difficile prevedere le probabili formazioni della diretta Napoli Spal, in particolare per gli estensi visto che quest’anno non sono mai scesi in campo. Qualche indizio in più sul fronte campano invece ce l’abbiamo considerando che contro l’Anaune Val di Non si sono viste due formazioni diverse, al netto dei tantissimi assenti.

Infatti non hanno preso parte alla gara molti degli elementi della Prima Squadra come Meret, Gollini, Lozano, Zielinski, Ostigard, Simeone, Osimhen, Zedadka, Raspadori, Lobotka, Rrahmani, Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Hanno invece giocato titolari Contini, Zanoli, Florounsho, Juan Jesus e Mario Rui in difesa. A centrocampo Vergara con Demme e Spavone mentre in avanti Politano, Zerbin e Ambrosino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA