DIRETTA/ Napoli Spezia video streaming tv: l’anno scorso fu un colpaccio ligure

DIRETTA NAPOLI SPEZIA: TESTA A TESTA STORICO

Passiamo a parlare dei precedenti per la diretta di Napoli Spezia. In Campania le due squadre si sono affrontate, fino a oggi, in cinque occasioni senza conoscere mezze misure. Infatti nel bilancio non si conta nemmeno un pareggio con tre successi per gli azzurri e due per i liguri. L’ultimo precedente ci porta indietro allo scorso campionato quando fu lo Spezia a imporsi col risultato di 0-1. Una gara molto equilibrata fu decisa da un autogol alla fine del primo tempo messo a segno da Juan Jesus.

Gli azzurri non vincono in casa contro questo avversario dal gennaio del 2021 quando le due compagini si trovarono di fronte per i quarti di finale di Coppa Italia. Il match in questione terminò col risultato di 4-2. Fece tutto il Napoli nel primo tempo con i gol di Koulibaly, Lozano, Politano ed Elmas. A venti dalla fine gli ospiti si svegliavano quando era troppo tardi con i gol di Gyasi e Acampora in 3 minuti. (Matteo Fantozzi)

COME VEDERE LA DIRETTA NAPOLI SPEZIA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Napoli Spezia non sarà una di quelle che per questa 6^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Napoli Spezia sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

TUTTO FACILE PER SPALLETTI…

Napoli Spezia, in diretta sabato 10 settembre 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà una sfida valida per la 7^ giornata di Serie A. I partenopei sognano dopo le ultime due vittorie: colpaccio in casa della Lazio che ha rilanciato gli azzurri in campionato e soprattutto l’epocale esordio in Champions League contro i vicecampioni d’Europa del Liverpool, una quaterna che ha dimostrato che la formazione di Spalletti può avere in questa stagione una dimensione internazionale.

Lo Spezia è reduce da un pareggio interno contro il Bologna in casa e ha iniziato la nuova stagione con un piglio di grande concretezza, con i liguri che sembrano poter costruire la terza salvezza consecutiva, impresa che sarebbe sicuramente notevole. Nella scorsa stagione il 22 dicembre 2021 lo Spezia ha piazzato un grande colpo sbancando Napoli grazie a un autogol di Juan Jesus, facendo il bis dell’1-2 del 6 gennaio 2021. Ultima vittoria interna del Napoli contro i liguri in Serie B con il 3-1 del 3 marzo 2007.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPEZIA

Le probabili formazioni della diretta Napoli Spezia, match che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Per il Napoli, Luciano Spalletti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. Risponderà lo Spezia allenat0 da Luca Gotti con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Dragowski; Hristov, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Kovalenko, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Spezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.27, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.00, mentre l’eventuale successo dello Spezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.75.

