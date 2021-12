Diretta Napoli Spezia/ Streaming video tv: tutto facile per Spalletti? (Serie A)

DIRETTA NAPOLI SPEZIA: CIUCCIO GALVANIZZATO DA SAN SIRO?

Napoli Spezia, in diretta questa sera, mercoledì 22 dicembre alle ore 20.45, si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona per la diciannovesima giornata di Serie A. Per entrambe le squadre si tratta di un match delicato e da non sbagliare assolutamente: il Napoli di Luciano Spalletti, reduce dall’importantissima vittoria contro il Milan a San Siro, vuole tornare in corsa per lo scudetto dopo aver visto il primo posto soffiato prima dal Milan e poi dall’Inter.

Lo Spezia di un Thiago Motta a forte rischio esonero, che nell’ultimo turno di campionato ha trovato un pareggio per 1 a 1 contro l’Empoli, è fermo a 13 punti, appena sopra la zona rossa della classifica: ottenere punti sarebbe vitale in ottica salvezza, anche dal punto di vista psicologico, oltre che probabilmente decisivo per il futuro in panchina dell’allenatore. Che cosa ci riserverà dunque la diretta di Napoli Spezia?

NAPOLI SPEZIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Spezia sarà disponibile su televisori dotati di connessione a Internet, perché si tratterà più correttamente di una diretta streaming video fornita dalla piattaforma DAZN, essendo questa una delle sette partite visibili in esclusiva.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPEZIA

Recuperi importanti per il Napoli: Spalletti avrà a disposizione Mario Rui in difesa, ma perde di nuovo Insigne, che è infatti risultato positivo al Covid. Azzurri con Ospita in porta, Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce e Rrahmani e Juan Jesus centrali. A centrocampo, in mediana, potrebbero giocare Anguissa e Lobotka, mentre Politano, Zielinski e Elman dovrebbero giocare dietro a Mertens. Per gli ospiti out Nzola, fermo per gastroenterite: in attacco ci saranno Strelec e Manaj.

Ci aspettiamo allora questo 4-2-3-1 per Luciano Spalletti: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Mertens. All. Spalletti. La risposta dello Spezia di Thiago Motta potrebbe invece concretizzarsi in questo3-5-2: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Bourabia, Maggiore, Reca; Strelec, Manaj. All. Thiago Motta

PRONOSTICO E QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote di Napoli Spezia prevedono una gara a senso unico, senza molti margini di incertezza. Secondo la Snai, il Napoli è strafavorito: l’1 è infatti quotato solamente 1.24. Il pareggio allo stesso modo resta molto difficile: l’X è dato a 6. La vittoria dello Spezia è vista come difficilissima: il 2 è quotato ben 12 volte la posta in palio.

