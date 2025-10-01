Analisi della diretta Napoli Sporting Lisbona, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale

DIRETTA NAPOLI SPORTING LISBONA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo finalmente al via della diretta Napoli Sporting Lisbona Primavera, la partita di Youth League non ha precedenti ma possiamo comunque ricordare che i giovani portoghesi avevano fatto benissimo lo scorso anno, arrivando secondi nel super girone alle spalle dell’Inter, con cinque vittorie e un pareggio ma soprattutto appena un gol subito. Dopo il 2-2 casalingo contro il Lille all’esordio, lo Sporting Lisbona aveva solo vinto, piazzandosi appunto in seconda posizione e dunque centrando la qualificazione immediata agli ottavi di finale; qui aveva demolito il Monaco con un netto 4-0, ma poi la corsa si era interrotta.

A eliminare la compagine lusitana dalla Youth League era stato lo Stoccarda, che aveva vinto 3-2; oggi lo Sporting Lisbona ci riprova, così anche il Napoli la cui ultima partecipazione è di due anni fa, terzo posto con 4 punti in un girone che comprendeva Real Madrid, Sporting Braga e Union Berlino (unica squadra battuta dai partenopei). Con la speranza che Dario Rocco riesca a fare meglio quest’anno, possiamo finalmente metterci comodi e lasciare che a parlare sia il terreno di gioco per questa partita, perché la diretta Napoli Primavera Sporting Lisbona sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Napoli Sporting Lisbona, come seguire la partita in streaming video

La diretta Napoli Sporting Lisbona di Youth League non sarà visibile tramite i soliti canali come Sky Sport o Amazon Prime Video, soliti distribuire le sfide delle varie competizioni europee, ma sarà trasmessa gratuitamente in streaming da UEFA.TV.

Portoghesi fucina di talenti

Mentre la serata vedrà la conclusione del seconda giornata di Champions, nel pomeriggio scenderà in campo la Youth League che alle 14.00 accoglierà la diretta Napoli Sporting Lisbona, sfida importante per il percorso delle due squadre in questo torneo e che permetterà agli azzurri di sfidarsi contro una delle più importanti vivai d’Europa, i partenopei stanno trovando diverse difficoltà nel Campionato Primavera e anche nella partita d’esordio non sono riusciti a portare a casa punti venendo sconfitti 2-0 dal Manchester City.

Per i portoghesi invece la sfida è stata più positiva visto che sono arrivati i 3 punti anche se più sofferti del previsto visto che stavano per subire una rimonta nel 3-2 contro il Kairat Almaty, come detto sono una squadra ricca di talenti che negli ultimi anni sono stati più volte in grado di rinforzare le fila della prima squadra e diventare anche merce pregiata del calciomercato.

Formazioni Napoli Sporting Lisbona, probabili scelte dei tecnici

Nonostante il risultato non positivo Dario Rocco farà pochi cambi per la sua formazione nella diretta Napoli Sporting Lisbona, il modulo resterà senza alcun dubbio un 3-5-2 con Pugliere in porta, Caucci, Gambardella e De Luca in difesa, Olivieri, Torre, Prisco, Cimmaruta e D’Angelo a centrocampo e in attacco Garofalo ed Esposito. I biancoverdi di Joao Giao invece si schiereranno con gli stessi della partita d’esordio, con un 4-3-3 con Gouveia tra i pali, Lee e Daniel Costa come terzini con Taibo e Ciesielski centrali, Camacho, Felicissimo e Gonçalves in mezzo al campo e in attacco tridente con Blopa e Grombahi sulle fasce e Martins punta centrale.

Napoli Sporting Lisbona, possibile risultato finale

Per la diretta Napoli Sporting Lisbona di Youth League ci si aspetta una maggiore superiorità della squadra ospite che da più anni si trova impegnata in questo tipo di partite e che può contare su giocatori di grande talento ed estro anche in uscita dalla panchina, un punto debole potrebbe essere la tenuta difensiva e soprattutto il mantenimento della concentrazione, in maniera maggiore in caso di vantaggio. Per i partenopei la speranza è di riuscire ad avere una tenuta difensiva ottima e di pungere gli avversari con contropiedi ben eseguiti e che sfruttano gli spazi che gli avversari potrebbero lasciare.