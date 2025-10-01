Diretta Napoli Sporting, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per la seconda giornata della prima fase di Champions League 2025/2026.

DIRETTA NAPOLI SPORTING LISBONA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta di Napoli Sporting è una delle più importanti per i partenopei, perciò vediamo un po’ di statistiche per capire chi tra queste due squadre riuscirà a portare a casa i tre punti in vista dell’incontro odierno, in questa fase della competizione sono davvero molto importanti. Il Napoli arriva con numeri che confermano il suo DNA offensivo: possesso medio al 58%, precisione nei passaggi all’85% e un xG di 1.65. Gli azzurri producono circa 15 tiri a partita, 6 nello specchio, ma restano vulnerabili dietro con 10 conclusioni concesse. Lo Sporting è meno palleggiatore (51% di possesso, 81% di precisione), ma molto efficace: 14 tiri a gara e un xG di 1.40, con il 16% di realizzazione. Nei piazzati i portoghesi fanno la differenza: 7 corner guadagnati in media, contro i 5 dei partenopei.

Una partita che oppone il palleggio fluido del Napoli alla verticalità rapida dello Sporting. Adesso via al commento live della diretta di Napoli Sporting, il fischio iniziale è vicino e con esso il nostro commento live, si parte! NAPOLI (4-1-4-1): V. Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, M. Gutierrez; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, E. Quaresma, Gonçalo Inacio, M. Araujo; Hjulmand, Joao Simoes; Quenda, Trincao, Catamo; Ioannidis. Allenatore: Rui Borges (agg. Gianmarco Mannara)

NAPOLI SPORTING LISBONA: INFO STREAMING, VIDEO E TV PER VEDERLA

Sia gli abbonati a Now Tv che a Sky potranno seguire la diretta Napoli Sporting nella sua interezza senza andare per forza allo stadio. Appuntamento sulle applicazioni come Sky Go per lo streaming dell’evento. Canale Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 invece per la messa in onda televisiva.

NAPOLI SPORTING, AZZURRI SCONFITTI ALL’ESORDIO

Si disputa mercoledì 1 ottobre 2025 alle ore 21:00 la diretta Napoli Sporting. All’interno delle mura amiche dello Stadio Diego Armando Maradona i partenopei tenteranno di riscattare il KO patito all’esordio in Champions League contro il Manchester City mentre gli ospiti hanno invece ottenuto un successo nel primo turno della fase campionato.

Se da un lato i campani hanno chiuso perdendo per 2 a 0 la sfida esterna contro il Manchester City, rimediata anche a causa della prematura espulsione del capitano Di Lorenzo poco oltre il ventesimo minuto, dall’altra parte la compagine originaria di Lisbona ha rifilato un poker ai kazaki del Kairat Almaty grazie pure alla doppietta di Trincao.

Il Napoli arriva per di più dalla prima sconfitta in Serie A per la stagione 2025/2026 considerando l’1 a 2 rifilatogli dal Milan a San Siro. In quell’occasione gli Azzurri non sono stati capaci di rimontare i gol firmati da Saelemaekers e Pulisic nel primo tempo pur essendo in superiorità numerica dal 57′ complice l’espulsione di Estupinan.

Il calcio di rigore trasformato all’ora di gioco da Kevin De Bruyne non è servito allo scopo prefissato e lo stesso belga ha fatto parlare di sè in questi giorni per la sua reazione al momento della sostituzione con Elmas al 72′. Il tecnico Conte ha già placato gli animi in conferenza stampa ed ora pure De Bruyne potrebbe zittire tutti sfornando una prova degna di quanto mostrato in carriera.

DIRETTA NAPOLI SPORTING LISBONA, ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI

Si va verso il solito 4-1-4-1 con Milinkovic-Savic in porta, Spinazzola, Beukema, Juan Jesus ed Olivera in difesa, Lobotka da regista, Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay sulla trequarti con Hojlund unica punta ragionando sulle scelte di Antonio Conte. Le probabili formazioni della diretta Napoli Sporting ci fanno poi pensare all’impiego del modulo 4-2-3-1 da parte del tecnico Rui Borges per gli ospiti con João Virgínia fra i pali protetto da Fresneda, Debast, Gonçalo Inácio ed Araújo, Hjulmand e Kochorashvili in mediana, Quenda, Trincão e Pedro Gonçalves ad agire alle spalle del centravanti Suárez.

DIRETTA NAPOLI SPORTING, LE QUOTE

I partenopei sembrano essere favoriti alla vigilia della diretta Napoli Sporting guardando le quote dei bookmakers. Sia Snai che Sisal pensano infatti che la vittoria napoletana non debba essere pagata oltre l’1.85 ed entrambe le agenzie di scommesse sportive propongono il segno x equivalente al pareggio a 3.60. La prima ritiene infine che, anche se di poco, gli ospiti abbiano qualche chances in più di conquistare il successo, quotando il 2 a 4.10, rispetto alla seconda, che fissa appunto il trionfo lusitano a 4.25.