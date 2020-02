Diretta Napoli Torino/ Streaming video DAZN: buon momento per Gattuso (Serie A)

Napoli Torino, che sarà diretta dall’arbitro Maurizio Mariani, sabato 29 febbraio 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio San Paolo di Napoli, sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. I partenopei si presentano all’appuntamento in risalita in Serie A dopo il successo di Brescia, a parte il passo falso in casa contro il Lecce la squadra di Gennaro Gattuso si è resta protagonista nelle ultime settimane di una rimonta che le ha permesso di recuperare speranza in chiave europea. Dall’altra parte i granata non hanno disputato l’ultimo turno di campionato per l’emergenza Coronavirus e sono bisognosi di punti per non farsi risucchiare verso i bassifondi della classifica. Il Toro spera in un Napoli distratto anche dal cammino nelle Coppe: dopo l’1-1 col Barcellona in Champions i partenopei dovranno dare l’assalto alla qualificazione alla finale di Coppa Italia, dopo la vittoria nella semifinale d’andata in casa dell’Inter. Pari a reti bianche tra le due squadre sia nel match d’andata, sia nell’ultima sfida disputata al San Paolo: il Torino non espugna il campo del Napoli dal 2009.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Torino sarà trasmessa in esclusiva sul satellite sul canale numero 209, DAZN1. Ci sarà anche la possibilità di vedere in esclusiva in diretta streaming video via internet la partita per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà seguire infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TORINO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Napoli Torino, sabato 29 febbraio 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio San Paolo di Napoli, sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Il Napoli allenato da Gattuso dovrebbe scegliere il 4-3-3 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Il Torino guidato in panchina da Longo sarà chiamata a rispondere con un 3-4-2-1 così disposto sul rettangolo verde: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi; Berenguer, Verdi; Belotti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Napoli e Torino. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 1.45, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 4.35 e la vittoria in trasferta viene quotata a 7.00. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.70, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 2.10.



© RIPRODUZIONE RISERVATA