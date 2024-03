Diretta/ Napoli Torino (risultato finale 1-1): Sanabria pareggia i conti! (Serie A, 8 marzo 2024)

DIRETTA NAPOLI TORINO (RISULTATO FINALE 1-1): TRIPLICE FISCHIO

La diretta di Napoli Torino è giunta alla conclusione con un risultato finale di 1-1. Mario Rui ha consegnato il pallone a Kvaratskhelia, il quale, da due passi, ha sparato in rete all’angolino basso di sinistra, lasciando l’incolpevole portiere senza possibilità di intervento.

Successivamente, Sanabria è arrivato sul rimbalzo in area e, con una rovesciata impeccabile, ha trafitto il portiere avversario, realizzando un gol da campione e fissando il risultato finale a 1-1.

DIRETTA NAPOLI TORINO (RISULTATO LIVE 1-0): ZAPATA CI PROVA

I primi venti minuti del secondo tempo nella diretta di Napoli Torino sono stati caratterizzati da un momento chiave. Osimhen ha cercato di mettere un passaggio filtrante nello spazio per un compagno sempre in agguato sulla linea del fuorigioco.

Tuttavia, uno dei difensori avversari è riuscito a intervenire tempestivamente, intercettando il pallone e impedendo un’opportunità pericolosa per gli ospiti. In un altro momento clou, Zapata si trova pronto su un calcio d’angolo arrivato all’altezza del dischetto. Il pallone però vola alto sopra la traversa. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA NAPOLI TORINO (RISULTATO LIVE 0-0): DUPLICE FISCHIO

Tutti negli spogliatoi a prendere un the caldo nella diretta di Napoli Torino, il punteggio è di 0-0. Tuttavia, entrambe le squadre hanno avuto delle opportunità per sbloccare il risultato. Per il Torino, Rodriguez è stato protagonista di un’azione pericolosa da buona posizione, ma il suo tentativo è risultato fuori di poco.

Nel frattempo, Kvaratskhelia del Napoli ha colpito di testa mirando all’angolino basso di destra, ma il portiere Milinkovic-Savic ha effettuato una bella parata con un tuffo efficace che ha strozzato in gola l’urlo dei tifosi partenopei in curva. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA NAPOLI TORINO (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Immergiamoci ufficialmente sul campo della diretta di Napoli Torino, il risultato si mantiene sullo 0-0. Tuttavia, Kvaratskhelia del Torino riceve un passaggio preciso in area e cerca subito il tiro. Il pallone sembra indirizzato verso l’angolino basso di destra, ma il portiere del Napoli, Milinkovic-Savic, dimostra tutto il suo talento con una brillante parata, sventando così il pericolo.

L’azione si conclude con un calcio d’angolo assegnato al Napoli. Tuttavia, il successivo calcio d’angolo eseguito da Politano si rivela poco efficace. La partita si mantiene quindi in equilibrio, con entrambe le squadre che cercano opportunità per sbloccare il risultato. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA NAPOLI TORINO (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Sta per farci compagnia la diretta di Napoli Torino, possiamo allora notare come siano abbastanza ondivaghe le statistiche della squadra partenopea che certamente si è rimessa a correre e ha vinto finalmente due partite consecutive, prima contro il Sassuolo nel recupero (ritrovando un successo esterno che mancava dal 25 novembre) e poi contro la Juventus, due successi in fila non avvenivano dalla fine di settembre (Udinese e Lecce) e dunque possiamo dire che il periodo sia positivo, anche se per contro ci sono appena quattro affermazioni nelle ultime undici giornate e le sconfitte in questa serie sono tre, numeri che non fanno onore ai campioni d’Italia (ormai uscenti).

Per quanto riguarda invece il Torino, la squadra granata ha vinto tre volte nelle ultime nove giornate, trovando anche il successo esterno contro il Cagliari; nel girone di ritorno la squadra di Ivan Juric ha ottenuto 10 punti che non sono tantissimi, ma tutto sommato in linea con il passo tenuto fino a questo momento che non ha mai avuto straordinari picchi. Ora mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo: leggiamo le formazioni ufficiali, la diretta di Napoli Torino sta per cominciare! NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Gollini, Natan, Traorè, Rrhamani, Olivera, Simeone, Lindstrom, Mazzocchi, Dendoncker, Raspadori. Allenatore: Calzona. TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Djidji, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Pellegri, Zapata. A disposizione: Gemello, Popa, Sanabria, Sazonov, Kabic, Lazaro, Okereke, Vojvoda, Savva. Allenatore: Paro (Juric squalificato). (agg. di Claudio Franceschini)

NAPOLI TORINO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Napoli Torino sarà disponibile sia su Sky che su Dazn. La gara di San Siro fa parte del blocco di tre partite condivise dunque si potrà vedere anche solo con uno dei due abbonamenti.

La diretta streaming di Napoli Torino sarà dunque visibile sia sull’app di Dazn che su quella di Sky ovvero Sky Go. Naturalmente bisognerà avere i rispettivi abbonamenti. Dopodiché avrete l’imbarazzo della scelta dato che queste app sono scaricabili su tutti i dispositivi mobili.

I TESTA A TESTA

Studiando i precedenti nella diretta di Napoli Torino possiamo innanzitutto dire come la partita di andata si fosse conclusa per 3-0 in favore della squadra granata: era il 7 gennaio e in panchina per il Napoli c’era l’ex Walter Mazzarri, lui pure esonerato come già Rudi Garcia per aver tenuto un passo anche peggiore di quello dell’allenatore francese. Una vittoria, quella del Torino, anche storica: bisogna infatti tornare addirittura al marzo di nove anni fa per trovare l’altra più recente, mentre se parliamo di sfide al San Paolo andiamo al maggio 2009, rimonta firmata Rolando Bianchi e Alessandro Rosina dopo il vantaggio di Inacio Pià nel finale del primo tempo.

Il Napoli insomma ha dominato in epoca recente: nell’ottobre 2022, ovviamente stagione dello scudetto, abbiamo l’ultima affermazione casalinga dei partenopei. Nel solo primo tempo inusuale doppietta di Frank Zambo Anguissa e gol di Khvicha Kvaratskhelia, nel finale della prima frazione Antonio Sanabria aveva accorciato le distanze ma non era bastato per salvare il Torino, che oggi riproverà a timbrare il colpo della partita di andata. (agg. di Claudio Franceschini)

GRANATA SENZA JURIC

La diretta Napoli Torino , in programma venerdì 8 marzo alle ore 20:45, racconta della 28esima giornata di Serie A. I partenopei arrivano da due vittorie consecutive e puntano alla terza, avvenimento mai successo quest’anno. I due successi ottenuti nelle ultime gare sono stati il 6-1 con il Sassuolo in trasferta e il 2-1 interno contro la Juventus.

Il Torino ha peggiorato il suo rendimento nelle ultime uscite. Dopo cinque risultati utili consecutivi con Napoli, Genoa, Cagliari, Salernitana e Sassuolo, i granata hanno perso con Lazio e Roma rispettivamente 2-0 e 3-2 per poi pareggiare in casa contro la Fiorentina per 0-0, in un match che ha fatto molto discutere.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TORINO

Le probabili formazioni della diretta Napoli Torino vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. Tra i pali Meret, difesa a quattro con Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski mentre in attacco Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Risponde il Torino con il modulo 3-4-1-2. In porta Milinkovic-Savic, terzetto arretrato con Djidji, Buongiorno e Rodriguez. Bellanova e Lazaro agiranno da esterni con Linetty e Gineitis in mediana. Vlasic sarà il trequartista alle spalle di Okereke e Zapata.

NAPOLI TORINO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Napoli Torino favorita la squadra di casa a 1.80. Secondo bet365, la X è data a 3.50 mentre il 2 fisso a 4.75.

L’Over 2.5 viene offerto a 2.20 contro l’Under a 1.65. Chiudiamo il discorso scommesse con Gol e No Gol rispettivamente a 2.05 e 1.70.











