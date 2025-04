DIRETTA NAPOLI TORINO (RISULTATO FINALE 2-0): LAZARO AMMONITO, SALTERÀ TORO-VENEZIA

In un “Maradona” sold-out, con una prestazione straordinaria di McTominay, autore di una doppietta, il Napoli supera il Torino e si porta a +3 sui campioni d’Italia in carica dell’Inter, alimentando il sogno di riconquistare il titolo a fine stagione. La doppietta di McTominay cambia le sorti della corsa scudetto, con gli azzurri che sfruttano il secondo passo falso dell’Inter contro la Roma per allungare e portarsi a +3, con ancora quattro partite da giocare. Nel finale, per il Torino, arriva un altro ammonito: Lazaro riceve il giallo, essendo già in diffida, salterà la prossima partita contro il Venezia. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA NAPOLI TORINO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si potrà seguire la diretta Napoli Torino senza andare allo stadio in televisione sul canale Zona Dazn 214. Serve quindi essere iscritti a DAZN per poter vedere la partita del Maradona attraverso lo streaming garantito sull’applicazione ed il sito ufficiali.

ANGUISSA E BUONGIORNO KO!

Dopo l’intervallo, il Torino presenta una novità: Tameze resta negli spogliatoi e al suo posto entra Ilic. All’8’, Anguissa prova a ripartire in velocità, ma viene fermato fallosamente proprio da Ilic, che si becca il cartellino giallo. Al 13’ il Napoli è costretto al primo cambio: Anguissa, colpito al costato, lascia il posto a Billing. Doppia sostituzione anche per Vanoli: fuori Linetty e Biraghi, dentro Vlasic e Lazaro. Al 16’ il Napoli sfiora il tris con un colpo di testa che colpisce la parte alta della traversa su cross di Spinazzola. Al 19’ Conte è costretto a un altro cambio forzato: Buongiorno si ferma per un problema muscolare ed entra Rafa Marin. Al 24’ ulteriore cambio per il Torino: fuori Coco, spazio a Karamoh. (agg. di Fabio Belli)

SCOZZESE A QUOTA 11 GOL!

Il Torino costruisce un’azione articolata, ma il cross morbido di Pedersen viene facilmente respinto dalla difesa del Napoli. Gli uomini di Vanoli restano comunque in pressione, spingendo con tutto l’organico. A trovare il gol, però, è ancora il Napoli: al 41’ Politano semina Biraghi sulla fascia e serve un assist perfetto per l’inserimento vincente di McTominay, che firma la sua seconda rete di giornata e il quarto gol nelle ultime due partite. Poco dopo, al 44’, Politano supera in dribbling Maripan, che lo stende con un intervento in netto ritardo, rimediando il cartellino giallo. Si chiude così il primo tempo allo stadio Maradona, con il Napoli avanti 2-0 sul Torino grazie alla doppietta di McTominay. (agg. di Fabio Belli)

I PARTENOPEI SPINGONO CON SPINAZZOLA

Al 20’ il Torino si rende nuovamente minaccioso: Linetty guida l’azione in progressione, Elmas conclude trovando la respinta della difesa, il pallone arriva a Biraghi che crossa, ma la traiettoria è troppo alta per Adams. Al 24’ Spinazzola serve un passaggio in verticale per il taglio di Lukaku, bravo a prendere il tempo a Maripan ma impreciso nel controllo. Al 27’ ancora Spinazzola protagonista: rientra sul destro e crossa in area, ma Milinkovic-Savic interviene in uscita e blocca senza difficoltà. (agg. di Fabio Belli)

CHE ADAMS SUBITO VICINO AL PAREGGIO

Il Napoli parte subito forte e sfiora il gol dopo appena 2 minuti con una mischia in area granata, ma né Anguissa né Olivera riescono a superare Milinkovic-Savic. Al 4’ il portiere serbo rischia grosso su una pressione di Lukaku, ma Maripan interviene e risolve con qualche difficoltà. Al 7’ arriva il vantaggio azzurro: Di Lorenzo serve in verticale Anguissa, il cui cross basso viene deviato in rete da McTominay, autore così del suo decimo gol stagionale. All’11’ il Torino prova a rispondere: Linetty serve di testa Che Adams, che però, in equilibrio precario e a gioco fermo per fuorigioco, manda fuori. (agg. di Fabio Belli)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Sta per prendere il via la diretta Napoli Torino e allora noi vogliamo ricordare che Antonio Conte e Paolo Vanoli sono stati avversari sul campo anche in sfide infuocate, perché l’attuale allenatore del Torino ha giocato nell’ultimo grande Parma, capace di vincere la Coppa Uefa e la Coppa Italia, e poi nella Fiorentina che è tra le più grandi rivali della Juventus, di cui in quegli anni Conte era capitano. Si può ricordare in particolar modo una vittoria dei bianconeri contro i viola, per 2-1 con i gol di Alessandro Del Piero e David Trezeguet, che sarebbe poi diventata fondamentale per l’incredibile scudetto del 2002. L’anno precedente invece la Fiorentina di Vanoli aveva vinto la Coppa Italia e ai quarti avrebbe potuto incrociare la Juventus, che però era stata incredibilmente eliminata dal Brescia che poi l’avrebbe fatta piangere anche in campionato, con il celebre e meraviglioso gol di Roberto Baggio.

A proposito: nel match di ritorno in coppa, vinto dalle rondinelle a Torino, il gol del temporaneo vantaggio bianconero lo aveva segnato proprio Conte. Ora spazio alle formazioni ufficiali: comincia la diretta Napoli Torino! NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. A disposizione: Turi, Scuffet, Gilmour, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte. TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Biraghi; Pedersen, Linetty, Ricci; Masina; Casadei, Elmas; Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Karamoh, Ilic, Sanabria, Vlasic, Lazaro, Dembele, Tameze, Parciun, Cacciamani. Allenatore: Paolo Vanoli. (agg. di Claudio Franceschini)

AZZURRI CONTRO GRANATA AL MARADONA

Si comincia domenica 27 aprile 2025 dalle ore 20:45 con la diretta Napoli Torino. Presso lo Stadio Diego Armando Maradona i partenopei se la vedranno tra poco contro i granata nel tentativo di rimanere in cima alla classifica della Serie A e continuare dunque a lottare con l’Inter per l’assegnazione dello Scudetto. Gli azzurri hanno avuto modo di riposare più a lungo rispetto ai rivali di giornata poichè avevano già affrontato e sconfitto il Monza prima dei rinvii dovuti alla morte di Papa Francesco mentre i piemontesi hanno giocato soltanto mercoledì contro l’Udinese.

Gli uomini del tecnico Conte, rimasto privo dell’infortunato Neres, non vogliono fermarsi e proveranno a mettere nuovamente pressione all’Inter, impegnato invece a San Siro contro la Roma che lotta per ottenere un piazzamento che la qualifichi alle Coppe Europee nella prossima stagione. La compagine allenata invece da mister Vanoli non ha più molto da dire a questo torneo avendo vissuto un’annata abbastanza tranquilla grazie alle buone prestazioni offerte in campo per quasi tutto la durata del campionato.

NAPOLI TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando di vederli realmente in campo, nelle probabili formazioni della diretta Napoli Torino possiamo supporre che i giocatori di mister Conte partiranno dall’inizio schierati secondo un 4-3-3 con Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano, Lukaku e Spinazzolaper affrontare i granata. I piemontesi dovrebbero invece essere impostati da mister Vanoli adoperando il modulo 4-3-2-1 con Milinkovic-Savic, Walukiewicz, Maripan, Masina, Biraghi, Casadei, Gineitis, Ricci, Elmas, Sanabria e Che Adams per questa trasferta molto impegnativa.

LE QUOTE DELLA DIRETTA NAPOLI TORINO

In quanto praticamente in cima alla graduatoria della Serie A, la compagine partenopea è ovviamente favorita anche nel pronostico emesso dai bookmakers tramite le loro quote per l’esito finale della diretta Napoli Torino. Gli azzurri sono dati vincenti ad esempio da Sisal a non più di 1.44 ed il pareggio, indicato dal segno x, è il secondo punteggio più probabile della serata venendo quotato a 4.25. L’eventuale trionfo dei piemontesi è invece una suggestione più che una possibilità concreta pensando anche al 2 pagato a 8.00.