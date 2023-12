DIRETTA/ Napoli Tortona video streaming tv: l’incrocio fra i nuovi arrivi (basket A1, 30 dicembre 2023)

DIRETTA NAPOLI TORTONA: L’INCROCIO

Nella diretta di Napoli Tortona sarà particolarmente interessante l’incrocio tra i due nuovi arrivati, e abbiamo già detto il perché: l’anno scorso Colbey Ross e Markel Brown componevano il back court titolare di Varese, e il playmaker oggi alla Bertram aveva avuto una stagione straordinaria coronata con il premio di MVP della regular season. Sul campo la Openjobmetis aveva chiuso al quinto posto, ma purtroppo era arrivato il caso Milenko Tepic: una forte penalizzazione che, poi ridotta, aveva impedito a Varese di andare a giocare i playoff, con una salvezza raggiunta anche con qualche affanno.

In estate Ross ha scelto Buducnost e la Eurocup. Brown la Spagna e Girona; oggi si ritrovano avversari nella nostra Serie A1. C’è di più: a Napoli avevano già firmato Giovanni De Nicolao e Tariq Owens, questo significa che questa sera al PalaBarbuto saranno sul parquet quattro componenti della Varese che agli ordini di Matt Brase si era rivelata il miglior attacco del campionato. Se Brown trova due ex compagni e in questo potrebbe essere aiutato, Ross ha già mostrato sprazzi del talento di cui è in possesso nell’esordio di sabato, ma Tortona ha perso male contro Treviso: vedremo cosa succederà tra poco… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA NAPOLI TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Tortona sarà trasmessa su Eurosport 2, e dunque è un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare che dovranno selezionare il numero 211 del loro decoder. Va inoltre ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

TRA SQUADRE IN CRISI!

Napoli Tortona sarà in diretta dal PalaBarbuto, alle ore 18:30 di sabato 30 dicembre: la partita si gioca per la 14^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024, e mette a confronto due potenziali rivelazioni che però sono in crisi. Quella maturata a Trento è stata la quarta sconfitta consecutiva per Napoli, che dal primo posto in classifica è passata al rischio di non andare nemmeno in Coppa Italia: sarebbe chiaramente una delusione, a pagare per tutti è stato Marco Ramondino esonerato dopo cinque anni, con Walter De Raffaele nuovo allenatore.

La crisi vera è quella di Tortona, semifinalista per due anni consecutivi e oggi con appena una partita di margine sulla zona retrocessione: la Bertram ha perso male in casa contro una Treviso davvero rinata, ha segnato la miseria di 68 punti e ha davvero bisogno di una sterzata, perché per quello che è il progetto mancare i playoff sarebbe un fallimento. Staremo a vedere quello che succederà tra poche ore sul parquet per la diretta di Napoli Tortona, intanto facciamo qualche altro approfondimento sui temi principali di questa partita.

DIRETTA NAPOLI TORTONA: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca tra poco la diretta di Napoli Tortona, partita davvero delicata: la Bertram con una vittoria al PalaBarbuto potrebbe tornare a sperare nella Final Eight proprio a scapito della GeVi, la classifica di Serie A1 è ancora corta ma già oggi ci sono delle partite che condizionerebbero la ricerca dell’obiettivo da parte di una Tortona che con l’addio di JP Macura prima e Mike Daum poi (oltre che di Semaj Christon) sembra davvero aver perso parecchio. Positivo l’esordio di Colbey Ross, ma in un match perso di 14 punti: vedremo se l’ultimo MVP di campionato sarà l’innesto giusto.

A Napoli invece è pronto a giocare la sua prima partita Markel Brown, che di Ross è stato compagno a Varese: forse serviva davvero una ventata di novità in un gruppo che è partito ben oltre le aspettative, ma che poi quando è calata l’intensità ha mostrato di avere qualche limite. Purtroppo le serie negative possono affondare una squadra, specie se non ci siano le chiavi per gestirle; la soluzione potrebbe essere una prestazione sopra le righe e contro Tortona in difficoltà potrebbe essere la serata giusta, e allora il parquet del PalaBarbuto ci dirà cosa succederà questa sera…











