Diretta Napoli Tortona/ Streaming video Rai: neopromosse con ambizioni! (basket A1)

DIRETTA NAPOLI TORTONA: SFIDA TRA NEOPROMOSSE!

Napoli Tortona sarà diretta dagli arbitri Alessandro Vicino, Lorenzo Baldini e Federico Brindisi: appuntamento alle ore 20:45 di domenica 7 novembre presso il PalaBarbuto, dove si gioca per la 7^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Una sfida tra due neopromosse, che però hanno già mostrato il lato migliore di sé: entrambe hanno incredibilmente battuto la Virtus Bologna, la Bertram lo ha fatto una settimana fa e ha così confermato come le ambizioni da playoff possano trovare un riscontro concreto sul campo, anche se la strada è lunga e inevitabilmente si guarda alla salvezza come obiettivo principale.

La GeVi invece è reduce dalla sconfitta di misura incassata a Trieste, che è maturata in rimonta e in qualche modo ha ridetto di come questa squadra possa assolutamente giocarsela; del resto aveva già vinto anche contro Treviso, e allora sarà molto interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Napoli Tortona, aspettando la quale possiamo fare qualche ragionamento circa i temi principali che emergeranno dalla partita del PalaBarbuto.

DIRETTA NAPOLI TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Tortona sarà su Rai Sport, dunque in chiaro per tutti con la possibilità della mobilità tramite sito o app di Rai Play; l’appuntamento inoltre è anche su Discovery Plus, il broadcaster che da questa stagione segue integralmente la Serie A1 di basket fornendo tutti i match ai suoi abbonati. Sarà una visione in diretta streaming video, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it potrete consultare liberamente il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA NAPOLI TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Napoli Tortona ci presenta dunque una partita intrigante: lungi dall’essere cenerentole del nostro campionato, GeVi e Bertram sono arrivate in Serie A1 con il proposito di giocarsela concretamente, e per quanto riguarda Derthona Basket avevamo avuto un primo assaggio di questo nel girone di Supercoppa, chiuso con 4 vittorie. I piemontesi hanno fatto il colpo contro la Virtus Bologna, che come detto era già riuscito a Napoli: basterebbe questo per dirci come queste due squadre possano davvero aspirare ai playoff.

Del resto dopo 6 giornate di campionato Tortona si trova nel gruppone a 6 punti e per differenza canestri e incroci diretti oggi sarebbe in post season. Ha una vittoria in meno Napoli, ma per il momento siamo chiaramente ai dettagli visto che si è giocato troppo poco; di sicuro le due società hanno già messo buon fieno in cascina per andare a caccia della salvezza, tra poco vedremo quale delle due riuscirà a prendersi la vittoria in una partita molto importante anche sotto l’aspetto della fiducia.

