DIRETTA NAPOLI TORTONA/ Video streaming tv: Luca Severini è in grande ascesa

DIRETTA NAPOLI TORTONA: IL PROTAGONISTA

Come potenziale protagonista nella diretta di Napoli Tortona citiamo Luca Severini. Ala classe ’96, nato a Loreto, nelle ultime sei partite della Bertram è partito in quintetto per sopperire all’assenza di Mike Daum: viaggia a una media di poco superiore ai 7 punti ma, soprattutto, tira dall’arco oltre il 40% prendendosi più di tre tentativi a serata. Severini è l’uomo di fiducia di Marco Ramondino: i due si erano brevemente incrociati nell’Italia Under 18, poi nel 2016 il coach di Avellino, al terzo anno con Casale Monferrato, ha chiesto e ottenuto l’acquisto dell’ala che in LegaDue ha risposto con 7,1 punti di media. La storia si è ripetuta a Tortona.

Ramondino ci è arrivato nel 2018, Severini ha trascorso un periodo a Treviso e poi nel 2020, dunque il terzo anno dell’allenatore nella Bertram, è stato acquistato dalla società piemontese e insieme al suo coach ha centrato la promozione in Serie A1. Adesso per Severini questo è il terzo campionato con Tortona: ancora una volta sta dando il suo contributo e, insieme a Ariel Filloy e Leon Radosevic, è l’uomo della second unit in grado di mantenere alta l’intensità della squadra quando i titolari si prendono un giro di riposo. Vedremo come Severini si comporterà questo pomeriggio sul parquet del PalaBarbuto contro Napoli… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA NAPOLI TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Tortona verrà trasmessa su Eurosport 2, dunque questo match rappresenta un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare che lo potranno seguire al canale 211 del decoder di Sky. Ovviamente sappiamo che tutte le partite della Serie A1 di basket sono fornite dalla piattaforma Eleven Sports: sarà una visione in diretta streaming video e potrete decidere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Infine sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, aggiornati in tempo reale.

NAPOLI TORTONA: BERTRAM FAVORITA!

Napoli Tortona è in diretta dal PalaBarbuto alle ore 16:00 di domenica 23 aprile: si gioca per la 28^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Archiviato il turno infrasettimanale, si torna sul parquet nel fine settimana con una partita intrigante, tra due squadre che sono salite nel massimo campionato a braccetto (era il 2021) e da quel momento hanno seguito percorsi diversi. Tra alti e bassi Napoli cerca di salvarsi per il secondo anno consecutivo: ha già cambiato allenatore nel corso della stagione e dimostrato di essere viva, per esempio vincendo alla Segafredo Arena.

Tortona è già certa di giocare i playoff per il secondo anno in fila, e adesso vuole provare a fare il passo successivo: certo arrivare dall’essere una solida squadra da post season a una candidata per lo scudetto è complesso e passa anche attraverso la concorrenza delle corazzate Milano e Virtus Bologna, ma la strada intrapresa da Derthona Basket è certamente quella giusta. Aspettando ora che la diretta di Napoli Tortona prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che emergeranno dalla partita del PalaBarbuto, ormai imminente.

DIRETTA NAPOLI TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

Tra poco ci farà compagnia la diretta di Napoli Tortona: come già detto abbiamo di fronte due squadre che sono entrambe alla seconda stagione in Serie A1, ma che abbastanza presto hanno dimostrato come le due società siano profondamente diverso. Fare basket a Napoli è sempre risultato complesso: lo dice la storia che purtroppo è fatta di fallimenti, rinunce e passaggi di titoli sportivi, ma quando c’è stato un progetto serio la città si è divertita parecchio e ha anche vinto, perché non va dimenticata la storica Coppa Italia del 2016 e una bellissima semifinale playoff.

Che a Tortona le idee siano chiare da subito è un dato di fatto, come dimostrato anche dalle ottime campagne in Serie A2; una volta raggiunto il massimo livello del basket italiano la squadra piemontese ha saputo confermare le sue ambizioni imponendosi immediatamente alle attenzioni di tutte e, cosa ancor più importante e difficile da realizzare, ha replicato quanto di buono fatto vedere nella stagione da neopromossa migliorandosi ulteriormente. Da sorpresa a certezza, adesso però la Tortona di Marco Ramondino dovrà essere in grado di fare lo step successivo che è certamente atteso dalla piazza…











