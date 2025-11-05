Diretta Napoli Trapani streaming video tv: orario e risultato live della partita per la Serie A di basket, oggi mercoledì 5 novembre 2024

DIRETTA NAPOLI TRAPANI: LA SFIDA DEL SUD

Sono due orgogliose rappresentanti del basket meridionale, la sesta giornata di Serie A in questo turno infrasettimanale ci proporrà infatti anche la diretta Napoli Trapani, per la quale potremo darci appuntamento alla Alcott Arena (cioè il PalaBarbuto) del capoluogo partenopeo, con la palla a due che sarà in programma alle ore 20.45 di questa sera, mercoledì 5 novembre 2025.

Il Napoli Basketball è tornato finalmente nella massima categoria nel 2021, questa è quindi la quinta stagione consecutiva in Serie A e già questo non è un dato banale ripensando alla storia del basket partenopeo, c’è stata anche la grande gioia della Coppa Italia vinta nel 2024 anche se ora l’obiettivo sarebbe quello di ben figurare anche in campionato, dove non è ancora arrivata in questi anni la qualificazione per i playoff.

Questo è un confronto che ha senso in particolare pensando alla Trapani Shark, che è tornata in Serie A solamente un anno fa, ma al primo anno è stata immediatamente seconda in stagione regolare, raggiungendo poi le semifinali playoff e guadagnandosi così la chiamata per partecipare anche alla Champions League nella stagione che deve essere della conferma.

In una Serie A nella quale ben 13 squadre su 16 sono del Nord, il Sud può comunque avere motivi d’orgoglio (è semmai il Centro ad essere completamente assente) e allora stasera la diretta Napoli Trapani potrà essere già uno snodo prezioso per capire quale aspetto potrà assumere il campionato di campani e siciliani…

NAPOLI TRAPANI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

DIRETTA NAPOLI TRAPANI: SQUADRE A CONFRONTO

Per presentare la diretta Napoli Trapani possiamo ricordare che i partenopei arrivano dalla sconfitta per 87-76 a Tortona, in classifica ci sono 4 punti frutto ovviamente di due vittorie a fronte di tre sconfitte, un bilancio che sarebbe più che buono pensando alla salvezza (ci sono ancora squadre ferme al palo) ma che potrebbe avere bisogno di un “rinforzo” se Napoli vorrà pensare a obiettivi più ambiziosi, magari una vittoria contro una squadra che in breve tempo è già diventata una big.

Trapani invece ha firmato un successo molto importante vincendo 77-75 contro Brescia, che era ancora imbattuta. Per i siciliani la conferma dell’ottimo livello sul campo, Trapani è una delle cinque squadre che hanno vinto quattro volte finora, anche se la classifica parla di un -4 di penalizzazione che mette gli Shark nel gruppone centrale, sebbene con potenzialità certamente superiori. La salita però è un po’ più dura e di conseguenza ogni vittoria è ancora più preziosa, ne arriverà anche un’altra nella diretta Napoli Trapani?