DIRETTA NAPOLI TRAPANI (RISULTATO FINALE 75-91): TRIPLICE FISCHIO

Trapani vince sul campo di Napoli con il punteggio di 75-91, al termine di una partita che gli ospiti hanno controllato fin dalle prime battute. Dopo un avvio convincente, chiuso avanti di otto punti nel primo quarto, Trapani ha costruito il proprio successo grazie alla solidità nel pitturato e alla maggiore precisione al tiro, mentre Napoli ha faticato a trovare continuità offensiva.

DIRETTA/ Reggiana Basket Napoli (risultato finale 89-86) rimonta decisiva (basket A1, 19 aprile 2025)

Già nel secondo quarto gli ospiti avevano allungato sensibilmente, approfittando delle difficoltà difensive dei partenopei e della serata ispirata di Horton e Brown sotto canestro. Napoli ha provato a reagire soprattutto nel terzo periodo, trascinata da una grande prestazione di Tote, autore di 12 punti e 8 rimbalzi, ma non è riuscita a rientrare completamente. (agg. Gianmarco Mannara)

Video Napoli Varese (87-97)/ Sintesi e highlights: Hands ne mette ben 29! (Lega A basket, 12 aprile 2025)

DIRETTA NAPOLI TRAPANI (RISULTATO LIVE 63-72): FINE TERZO QUARTO

Napoli resta aggrappata alla partita, ma al termine del terzo quarto è ancora Trapani a comandare con il punteggio di 72-63. I padroni di casa, spinti dall’orgoglio e da una prova maiuscola di Totè, cercano di rientrare: il lungo partenopeo mette insieme 12 punti e 8 rimbalzi in una prestazione di grande intensità su entrambi i lati del campo.

Nonostante lo sforzo di Tote, Napoli fatica però a ricucire completamente il gap. Trapani, con una gestione lucida dei possessi e una maggiore profondità di rotazione, riesce a respingere i tentativi di rimonta e a mantenere un margine di sicurezza. I partenopei mostrano segnali di vitalità, ma l’impressione è che per riaprire davvero il match serva un ultimo quarto quasi perfetto. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Napoli Varese (risultato finale 87-97): buon successo dell'Openjobmetis! (basket A1, 12 aprile 2025)

DIRETTA NAPOLI TRAPANI (RISULTATO LIVE 37-54): FINE SECONDO QUARTO

Trapani continua a dettare legge sul parquet di Napoli e chiude il primo tempo avanti 54-37. Dopo un primo quarto già positivo, gli ospiti accelerano ulteriormente nel secondo parziale, approfittando di una Napoli apparsa in evidente difficoltà. I partenopei, dopo un tentativo di reazione iniziale, sembrano aver messo i remi in barca: l’intensità cala vistosamente, soprattutto nella metà campo difensiva, dove Trapani ha vita facile nel trovare soluzioni comode.

A dominare la scena è Horton, protagonista assoluto sotto canestro: il lungo di Trapani fa valere tutto il suo fisico e la sua aggressività, risultando imprendibile sia in attacco che in difesa. Con rimbalzi, stoppate e canestri da sotto (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA NAPOLI TRAPANI (RISULTATO LIVE 18-27): FINE PRIMO QUARTO

Parte forte il Trapani che chiude il primo quarto della diretta in vantaggio 29-21 sul campo di Napoli. Gli ospiti impongono sin da subito il loro ritmo alla partita, sfruttando la fisicità e la qualità nei giochi interni. Tra i protagonisti dell’avvio c’è Brown, assoluto dominatore nel pitturato: il lungo di Trapani mette a referto 10 punti nei primi dieci minuti, risultando praticamente immarcabile in post basso. Con movimenti rapidi e grande presenza fisica, Brown non lascia scampo alla difesa partenopea, garantendo ai suoi un margine importante già in avvio.

Napoli prova a restare in partita con qualche iniziativa individuale, ma fatica a trovare ritmo offensivo costante contro una Trapani ordinata e ben organizzata nella metà campo difensiva.Il secondo quarto si preannuncia decisivo per i padroni di casa, chiamati a una reazione per evitare che il divario si allarghi ulteriormente. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA NAPOLI TRAPANI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci alla diretta Napoli Trapani: dando uno sguardo agli incroci che riguardano gli obiettivi delle due squadre, scopriamo che la GeVi è quasi salva soprattutto in virtù delle due vittorie contro Scafati, costretta a vincere sempre per sorpassare una Napoli che invece è 2-0 nei confronti di Pistoia – stesso discorso – ma anche 0-2 contro Cremona e Varese, dunque è messa davvero male ma, grazie ai derby di Campania e alla sconfitta della Givova maturata domenica, vede ora la permanenza in Serie A1 come assolutamente possibile e anzi più che probabile. Per Trapani invece possiamo andare ad esplorare le possibilità di chiudere al primo posto: al momento è condiviso con la Virtus Bologna.

Gli Shark chiuderanno con un calendario terribile: Milano in casa e Segafredo in trasferta, e contro queste due squadre hanno già perso all’andata ma, vincendo oggi, Trapani avrebbe la certezza almeno del quarto posto. Per il resto abbiamo un 2-0 nei confronti di Brescia e un 1-1 con Trento ma con differenza canestri a favore: in caso di arrivo del gruppone a pari punti, Trapani potrebbe dunque prendersi almeno il terzo posto e dunque un potenziale incrocio al primo turno con Reggio Emilia, evitando ad esempio l’Olimpia e aumentando le sue possibilità di timbrare una storica semifinale. Sarà in questo modo che andranno le cose? Lo scopriremo insieme strada facendo, nel frattempo possiamo accomodarci per seguire insieme questa appassionante diretta Napoli Trapani perché finalmente si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA NAPOLI TRAPANI STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Non avremo una vera e propria diretta tv per Napoli Trapani, che sarà fornita sulla piattaforma DAZN a tutti i suoi abbonati con una visione in diretta streaming video.

DIRETTA NAPOLI TRAPANI: SFIDA AFFASCINANTE!

Alle ore 20:30 di lunedì 28 aprile la diretta Napoli Trapani rappresenta un affascinante derby del Sud, valido per la 28^ giornata di basket Serie A1 2024-2025, e anche un incrocio particolarmente caldo perché la regular season sta per terminare ed entrambe le squadre devono ancora mettere i puntini sulle I e andare alla rincorsa dei loro obiettivi. Per Napoli la salvezza è un conto ancora aperto: la GeVi infatti arriva dalla beffarda sconfitta di Reggio Emilia ed è rimasta a 16 punti in classifica in compagnia di Cremona – che gioca in contemporanea – ha avvicinato la permanenza in Serie A1 per le sconfitte delle concorrenti ma deve ancora chiudere la pratica.

Per Trapani il discorso è diverso riguardo la graduatoria, perché gli Shark superando Venezia in overtime sono riusciti a conservare il primo posto in compagnia della Virtus Bologna: come già detto chiudere in prima posizione e avere il fattore campo per tutta la durata dei playoff sarebbe straordinario per la squadra siciliana, che va in tutto e per tutto considerata una forte candidata allo scudetto. Ci aspettiamo allora che la diretta Napoli Trapani sia intensa, vedremo cosa ci dirà tra poco il parquet della Fruit Village Arena.

DIRETTA NAPOLI TRAPANI: QUASI UN TESTA-CODA

È bello parlare della diretta Napoli Trapani perché, come già detto, è un derby del Sud che in qualche modo restituisce risultati importanti a una zona d’Italia, il Mezzogiorno, che ha avuto rappresentanti importanti nel corso della storia, si pensi alla stessa Napoli che ha vinto due volte la Coppa Italia, all’epopea di Avellino e quella della Virtus Roma ma anche, per forza di cose, a quella Caserta che vinse un magnifico scudetto. Oggi sogna soprattutto Trapani, una realtà appena nata che grazie a investimenti importanti e un progetto solido ha saputo arrivare in testa alla Serie A1 pochi mesi dopo la promozione, e adesso può davvero almeno pensare allo scudetto.

Anche per Napoli però rimanere nel massimo campionato per la quarta volta consecutiva sarebbe un ottimo traguardo, considerando soprattutto che questa piazza ha dovuto affrontare diversi problemi, sparizioni e ripartenze con nuove società, e ora finalmente sta ritrovando una buona stabilità che nel medio-lungo periodo potrebbe anche portare a tornare ai playoff, intanto questa Napoli si è appunto tolta lo sfizio della Coppa Italia e pazienza che contro Trapani sia quasi un testa-coda, festeggiare la salvezza con una vittoria contro gli Shark sarebbe davvero prezioso per Giorgio Valli e i suoi giocatori e allora affidiamoci al parquet.