DIRETTA NAPOLI TRENTO (RISULTATO 19-22): PRIMO QUARTO DI GIOCO

Il primo quarto di gioco tra Napoli e Trento si è appena concluso con il punteggio sul 19 a 22. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti provano a prendere in mano le redini del match sin dai primissimi istanti ma i padroni di casa replicano riducendo il distacco ad una sola tripla. Ecco le formazioni ufficiali: NAPOLI – Green, Pangos, Pullen, Tote, Zubcic. Panchina: De Nicolao, Egbunu, Fiodo, Mabor Dut Biar, Saccoccia, Treier, Woldetensae. Coach: Valli. TRENTO – Cale, Ellis, Lamb, Mawugbe, Pecchia. Panchina: Badalau, Bayehe, Ford, Forray, Niang, Zukauskas. Coach: Galbiati. (aggiornamento di Alessandro)

INFO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA NAPOLI TRENTO

Sarà Eurosport 1, al numero 210 del decoder di Sky, a trasmettere la diretta tv di Napoli Trento agli abbonati; i clienti della piattaforma DAZN potranno seguire il match in diretta streaming video.

PALLA A DUE!

Solo pochi minuti alla diretta Napoli Trento, ma come noto la Dolomiti Energia scoprirà la sua avversaria ai playoff solo domani: intanto, possiamo dire che in caso di sconfitta Trento sarebbe sicuramente quarta, perché è la sua posizione attuale di classifica avendo la doppia sfida diretta a sfavore contro Brescia. cambierebbe tutto, o potrebbe farlo con una vittoria, ricordando che domenica si gioca anche Virtus Bologna Trapani: una delle due dunque resterebbe a 44 punti e sarebbe agganciata da Trento, che spera si tratti della Segafredo con cui è davanti nel doppio confronto (per differenza canestri), mentre è sotto con gli Shark (per lo stesso criterio). Quindi, contando che l’Aquila vinca a Napoli: il secondo posto arriverebbe con le sconfitte simultanee di Virtus Bologna e Brescia (in casa contro Treviso), e sarebbe quarta posizione se le due rivali vincessero.

Ricordiamo che Trento può chiudere la regular season con gli stessi punti di Brescia e una appunto tra Virtus Bologna e Trapani: in ogni caso sarebbe quarta per la classifica avulsa. Quindi: l’Aquila deve vincere e sperare che perda Brescia, solo così può pensare al secondo posto o al terzo, se Trapani vincesse la sfida diretta. Vedremo, perché intanto arriva la parte che compete alla Dolomiti Energia di Paolo Galbiati: possiamo davvero metterci a sedere, comincia la diretta Napoli Trento! (agg. di Claudio Franceschini)

QUALE DESTINO PER L’AQUILA?

Siamo alla diretta Napoli Trento, uno dei due anticipi di questo ultimo turno di regular season: si gioca alle ore 20:30 di sabato 10 maggio per la 30^ giornata di basket Serie A1 2024-2025, quantomeno curiosa la decisione della Lega perché è vero che il match è ormai di relativa importanza per una Napoli salva, ma Trento si gioca la posizione nella griglia dei playoff e l’avversaria nel primo turno della post season dipenderà almeno da altri due risultati. Ad ogni modo, la Dolomiti Energia che ha battuto Reggio Emilia la scorsa settimana va a caccia della seconda posizione, non potendo più prendersi il primato: sarebbe comunque il piazzamento migliore in questi undici anni di Serie A1.

Una cavalcata iniziale straordinaria, la vittoria della Coppa Italia e adesso almeno la certezza di avere il fattore campo nei quarti di finale: questa Trento è pronta a stupire ancora, ma va anche detto che sbancare la Fruit Village Arena potrebbe non bastare per garantirsi la piazza d’onore, anzi ci sarebbe comunque il rischio più che concreto di terminare la corsa al quarto posto e dunque incrociare immediatamente Milano Le altre possibilità sono la stessa Reggio Emilia e Trieste, decisamente più abbordabili; nella diretta Napoli Trento comunque l’Aquila deve fare il suo, poi aspetterà la domenica per conoscere il suo destino…

DIRETTA NAPOLI TRENTO: PARTENOPEI ANCORA SALVI

Ecco dunque la diretta Napoli Trento che, come abbiamo già accennato, ormai non conta per la GeVi: per la quarta stagione consecutiva i partenopei si sono salvati e stavolta è stata davvero tosta, la permanenza in Serie A1 è passata attraverso l’esonero di Igor Milicic – che aveva vinto la Coppa Italia – e l’avvento di Giorgio Valli ma soprattutto i ritorni di Jacob Pullen e Tomislav Zubcic, che sono stati assolutamente determinanti nel cambiare passo soprattutto in casa e ottenere lo striscione del traguardo anche in anticipo, qui grazie allo scarso rendimento di Scafati e Pistoia che, almeno nel finale, hanno reso tutto più semplice.

Adesso per Napoli riparte, dopo questa partita contro Trento, un periodo nel quale si proverà a costruire una squadra sulla scia di quella dello scorso anno, capace di lottare per i playoff e con il bonus di un trofeo messo in bacheca; la piazza è affamata di basket e merita che il gruppo possa competere non soltanto per rimanere nel massimo campionato, serve alzare l’asticella pur con tutte le difficoltà del caso e senza fare il passo più lungo della gamba, cosa che potrebbe portare problemi di altro tenore. Intanto sarà curioso scoprire come Napoli chiuderà questo torneo comunque positivo, poi arriverà anche il momento di mettersi a sedere e riprendere il lavoro per il prossimo anno.