Diretta Napoli Trento/ Streaming video tv: obiettivi diversi (Serie A basket)

DIRETTA NAPOLI TRENTO: BISOGNO DI PUNTI!

Napoli Trento, diretta dagli arbitri Martolini, Grigioni e Noce, sarà uno dei ben tre anticipi di questa sera, sabato 10 dicembre 2022, che alle ore 20.00 attirerà la nostra attenzione sul PalaBarbuto del capoluogo campano per la decima giornata della Serie A di basket. Dando uno sguardo alla classifica, la diretta di Napoli Trento si presenta come una partita tra formazioni con obiettivi differenti, dal momento che sembra essere già piuttosto diversa la situazione di GeVi Napoli Basket e Dolomiti Energia Trentino, dunque la vittoria servirebbe ad entrambi ma con orizzonti appunto differenti.

Andiamo allora a spiegare meglio questo concetto ricordando che gli ospiti di Trento hanno ben 12 punti e puntano quindi a consolidarsi sempre più nelle posizioni di vertice, innanzitutto verso le Final Eight di Coppa Italia e poi naturalmente anche verso i playoff scudetto. Napoli invece ha esattamente la metà dei punti e, trovandosi a quota 6, punta naturalmente a sfruttare il fattore campo per cercare una vittoria che sarebbe decisamente preziosa sulla strada verso la salvezza: che cosa ci dirà la diretta di Napoli Trento?

DIRETTA NAPOLI TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Trento non sarà una di quelle garantite sui canali della nostra televisione. L’alternativa però, come ormai ben sappiamo, è rappresentata dalla piattaforma Eleven Sports che da questa stagione fornisce tutti i match del campionato di Serie A: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video di Napoli Trento e potrete decidere se abbonarvi al servizio o acquistare on demand il singolo evento. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, potrete consultare informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA NAPOLI TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta di Napoli Trento, abbiamo già evidenziato naturalmente le differenti situazioni delle due compagini. Napoli arriva da una nettissima sconfitta sul campo di Brescia con ben 23 punti di scarto in favore della Germani, una prestazione assai negativa per i partenopei che devono allora puntare a riscattarsi nella sfida “del cuore” per coach Buscaglia in casa, dove almeno vantano il 50% di vittorie con due successi e altrettante sconfitte e da dove passeranno gran parte delle speranze di salvezza.

Per Trento invece giocare in trasferta non sembra essere un grosso problema: l’Aquila finora è 3-1 in casa e 3-2 lontano da Trento, dunque sempre oltre il 50%, segnale molto importante per una stagione ambiziosa almeno in Italia, mentre in Eurocup il discorso è più complesso. Settimana scorsa Trento ha vinto contro Pesaro, un colpaccio in trasferta naturalmente segnerebbe un ulteriore passo in avanti verso una classifica d’eccellenza: insomma, la diretta di Napoli Trento ci offrirà due punti golosi per tutti…

