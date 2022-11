Diretta Napoli Treviso/ Streaming video tv: partita molto delicata! (basket A1)

DIRETTA NAPOLI TREVISO: TRA SALVEZZA E PLAYOFF!

Napoli Treviso si gioca in diretta dal PalaBarbuto, alle ore 16.00 di domenica 20 novembre: dopo la sosta per le nazionali riparte il campionato di basket Serie A1 2022-2023, e questa partita è valida per la 7^ giornata. Si gioca di fatto in un contesto a metà: essendo all’inizio della stagione la classifica non è ancora ben definita, dunque la GeVi – sconfitta a Venezia due settimane fa – potrebbe dirsi ancora in corsa per un posto nei playoff, anche se appunto è presto per fare valutazioni di questo tipo e certamente il primo obiettivo della società partenopea rimane quello di confermare la categoria.

Treviso ha gli stessi punti, cioè 4; tuttavia prima della sosta ha timbrato un colpo importante con la vittoria interna contro Brescia, un successo che oltre a portare fieno in cascina potrebbe dare morale a una squadra che, anche per la storia che si porta appresso, deve comunque provare a raggiungere la post season. Sarà interessante allora vedere quello che succederà nella diretta di Napoli Treviso; mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare la nostra valutazione sui temi principali che la serata del PalaBarbuto, importante e delicata, potrebbe far emergere tra qualche ora.

DIRETTA NAPOLI TREVISO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Treviso sarà trasmessa su Eurosport 2, un canale che trovate al numero 211 del decoder di Sky e che quindi sarà riservato ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare. Ricordiamo però che da questa stagione esiste un'alternativa, che riguarda il servizio di diretta streaming video: i diritti per trasmettere le partite di Serie A1 sono stati acquisiti dal portale Eleven Sports, e dunque potrete abbonarvi stagionalmente alla piattaforma oppure acquistare il singolo evento on demand.

DIRETTA NAPOLI TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Napoli Treviso ci presenta un contesto appunto in via di definizione: sulla carta queste due squadre lottano per la salvezza, ma come ricorderete la Nutribullet aveva centrato i playoff nel 2021 e dunque sa di potersi ripetere. L’inizio di campionato è stato poco brillante, due sole vittorie in sei partite hanno immediatamente creato una classifica delicata con la necessità di sistemare qualcosa; Marcelo Nicola ha poi vinto a Brescia e adesso spera che la pausa per gli impegni delle nazionali possa essere servita per ritrovare energie e preparare al meglio una trasferta che potrebbe rappresentare una svolta nella stagione di Treviso.

Lo stesso discorso si potrebbe fare per Napoli, che forse nelle gerarchie partiva leggermente più indietro; la GeVi ha già operato sul mercato portando Devin Davis alla corte di Maurizio Buscaglia, bisognerà verificarne l’impatto e nel frattempo la squadra proverà a prendersi una vittoria che potrebbe risuonare importante anche nel computo delle sfide dirette, considerando che in questo momento Treviso va considerata un’avversaria diretta per la permanenza in Serie A1. Vedremo allora, perché tra poco saremo in campo e con la palla a due di Napoli Treviso potremo scoprire quello che succederà sul parquet del PalaBarbuto.











