Diretta Napoli Treviso/ Streaming video tv: torna una classica (Supercoppa basket)

DIRETTA NAPOLI TREVISO: TORNANO I CAMPANI!

Napoli Treviso, in diretta dal PalaBarbuto alle ore 21:00 di venerdì 3 settembre, si gioca per la prima giornata della Supercoppa basket 2021: siamo nel gruppo C, che comprende anche Brescia. Salutiamo con piacere il ritorno di Napoli (sponsorizzata GeVi) nel basket di Serie A1 dopo la promozione dello scorso campionato; allenata da Stefano Sacripanti, la squadra punta ovviamente a rimanere nella massima categoria e con la Supercoppa potrà idealmente scaldare i motori, affrontando un’avversaria che invece si è già rodata nelle ultime stagioni.

Treviso infatti affronta il terzo torneo consecutivo al piano di sopra, sta provando a tornare grande come un tempo e ha già conquistato una qualificazione ai playoff, pur se poi è stata nettamente eliminata al primo turno. Sarà molto interessante scoprire cosa succederà nella diretta di Napoli Treviso, anche se siamo alle prime schermaglie la partita si prospetta piena di emozioni e indicativa; intanto possiamo presentarla rispetto ai suoi temi principali.

DIRETTA NAPOLI TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Treviso non sarà disponibile: dobbiamo fare un discorso generale sulla trasmissione della Supercoppa basket 2021, e dire che nessuna partita sarà messa in onda dalla nostra televisione. Il torneo sarà invece una prerogativa di due broadcaster che forniranno la diretta streaming video: Discovery + lo abbiamo conosciuto in occasione delle Olimpiadi avendo l’integralità della diretta ai Giochi, Eurosport Player resta sempre la casa del grande basket nazionale e internazionale. In entrambi i casi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, le partite potranno essere seguite mediante dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA NAPOLI TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Napoli Treviso rappresenta anche il ritorno di una rivalità che circa 15 anni fa aveva animato il grande basket italiano: tecnicamente bisogna dire che nessuna di queste società è quella di un tempo, ma comunque la presenza di queste grandi piazze è immediatamente riconducibile a Partenope e Benetton, che hanno onorato il movimento nazionale a lungo. Napoli come detto è neopromossa, e parte con propositi di salvezza per poi provare a capire quale sia il suo reale orizzonte; la presenza di Sacripanti in panchina può essere una garanzia, riguardo il parco giocatori attenzione a due ottimi veterani come Josh Mayo e Jason Rich, ma anche Jordan Parks che anche in A1 è sempre stato performante.

Treviso ha salutato invece l’infinito David Logan dopo due anni e mezzo di ottimo servizio, ma può contare su coach Max Menetti che, come aveva già fatto a Reggio Emilia, vuole aprire un ciclo vincente; per ora come detto sono arrivati i playoff con sesto posto in regular season, ripetersi sarà difficile perché la concorrenza è ampia ma chiaramente le possibilità esistono, magari dando ancor più responsabilità a DeWayne Russell che, senza Logan, appare sempre più il leader della squadra veneta.



