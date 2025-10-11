Diretta Napoli Trieste streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la seconda giornata di basket Serie A1.

DIRETTA NAPOLI TRIESTE: SI VA PER IL RISCATTO!

Per la diretta Napoli Trieste siamo alla Fruit Village Arene, e alle ore 20:30 di sabato 11 ottobre scatta l’appuntamento con una partita molto interessante, per la seconda giornata di basket Serie A1 2025-2026, tra due squadre che sono subito chiamate a riscattare la sconfitta che è maturata all’esordio.

Napoli ha perso nettamente, ma ce lo si poteva aspettare: la sua prima partita della stagione è stata contro la Virtus Bologna, decisamente più rodata ma soprattutto costruita con un roster da Eurolega, la sconfitta è stata netta anche se qualche buona indicazione dai partenopei è comunque arrivata.

Così anche da Trieste, il cui ko è stato molto diverso: i giuliani sono caduti in casa, ma hanno comunque tenuto testa a Trapani che l’anno scorso ha giocato la semifinale dei playoff, peccato che in classifica ci siano ancora zero punti ma le premesse non sono del tutto negative.

Adesso aspettiamo di scoprire cosa succederà nella diretta Napoli Trieste, due squadre che allo stesso modo sono tornate in Serie A1 da pochi anni ma che sembrano aver preso strade diverse; ci sentiamo di dire che gli ospiti partano favoriti, ma nel basket non si può mai dire e soprattutto in una partita come quella di questa sera.

NAPOLI TRIESTE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Napoli Trieste si potrà seguire esclusivamente su LBA Tv: sarà dunque una visione in diretta streaming video per gli abbonati, non è prevista una trasmissione in tv.

DIRETTA NAPOLI TRIESTE: IL QUADRO DELLA SITUAZIONE

La diretta Napoli Trieste è anche la partita tra due allenatori nuovi, ma anche qui bisogna fare delle distinzioni: Israel Gonzalez è infatti all’esordio assoluto in Italia, Trieste in questo senso ha scelto la strada che aveva già intrapreso quando aveva messo sotto contratto Jamion Christian, cioè un allenatore non troppo legato al nostro basket che possa portare idee fresche e naturalmente vincenti, come detto la prima partita è stata persa ma contro Trapani ci poteva anche stare, è sicuramente importante aver segnato 87 punti contro Jasmin Repesa e ora bisognerà continuare su questa falsariga.

A Napoli invece hanno optato per Alessandro Magro, che abbiamo visto sulla panchina di Brescia: ha contribuito in maniera esponenziale alla crescita della Germani, poi ha accettato la sfida lituana con i Wolves Vilnius ma i risultati non sono stati quelli sperati, così è arrivato l’immediato ritorno nel nostro campionato per provare a far crescere di colpi i partenopei. I playoff, sfiorati due stagioni fa, potrebbero essere alla portata ma bisognerà considerare anche la competitività delle avversarie, intanto vincere alla prima in casa potrebbe essere importante per il morale e dunque lasciamo che a parlare sia la Fruit Village Arena…